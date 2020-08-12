Коронавирус в Перми последние новости на 13 августа 2020: оперштаб снял очередные ограничения

Дезинфекция помещений будет проводиться регулярно Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 68 случаев заражения COVID-19: 29 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому. Из 68 новых инфицированных – 23 мужчины, 44 женщины, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 32 человека, 24 человека в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Пермском крае на 13 августа составило 6705 человек.

За прошедшие сутки три инфицированных пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 180 летальных исходов от COVID-19. Еще 115 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Накануне на заседании Оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции было принято решение снять часть ограничений и возобновить деятельность кафе, ресторанов, столовых в полном объеме. При этом под запретом пока остается работа фуд-кортов на территории торговых центров.

Будут открыты для тренировок спортивные объекты, в том числе ледовые дворцы, плавательные бассейны и сауны и бани при них.

С 1 сентября социальные службы вновь начнут принимать граждан в своих отделениях. Территориальные управления Министерства социального развития Пермского края, отделы Центра социальных выплат и компенсаций и службы занятости откроются во всех 46 районах края.