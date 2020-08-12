Брошенным животным в зоопарке в Чусовом нужно ставить прививки и сдавать анализы

Животным каждый день нужны фрукты и овощи. Фото: Лариса Варанкина.

Обитателям передвижного зоопарка в Чусовом снова нужна помощь. Не умереть с голоду, брошенным животным, которые застряли там из-за пандемии, не дают местные жители.

Напомним, еще в апреле в город приехала выставка экзотических животных. Там содержатся обезьяны, еноты, шиншиллы, белки, кролики, морская свинка, хорек, дикобразы, крокодилы, удавы, игуаны, попугаи, павлин и декоративные голуби. Хозяин их бросил без средств к существованию, за животными присматривают и убирают несколько рабочих.

Крокодилам нужно делать прививки. Фото: Лариса Варанкина.

Жители Чусового по-прежнему приносят зверям еду, покупают мясо и несут овощи с огорода. Владелец зоопарка перечислял незначительные суммы на еду животным, но деньги быстро закончились и кормить их снова пришлось неравнодушным чусовлянам.

- Животные не голодают, пока мы с ними, - говорит Лариса Варанкина. - Но кроме еды, тут еще прибавились проблемы. У зверей закончились сроки прививок. Надо было всех глистогонить, потом прививки ставить. На все деньги нужны, мы все сделали на свои. В Пермь отвезли анализы змей и крокодилов. Друзья, кто деньги перечислит, кто с огорода овощи несут. Я не знаю, когда они все-таки уедут. Их нигде не принимают, не дают площадку, чтобы открыться из-за ограничений.

- Еще мы перешли на другую систему питания в целях экономии. Я дома с вечера варю большую кастрюлю каши с кабачком и утром этой кашей их кормим, вечером фруктами, так дешевле.

Уважаемые пермяки, если вы хотите помочь животным, можно связаться с Ларисой Варанкиной по номеру телефона 8 982 49 30 582.

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