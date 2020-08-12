Звездопад Персеиды 2020: когда и где можно будет наблюдать в Перми

В середине августа всегда наступает пик звездопада. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Главное - успеть загадать желание! Жители Пермского края могут наблюдать уникальное и завораживающие явление. Над Пермским краем проходит метеорный поток Персеиды.

- Персеиды - это метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея, - объясняют в пермском планетарии. – Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь». Его интенсивность постепенно растет, достигает пика и постепенно падает.

Поток проявляет свою активность с 17 июля по 24 августа, а его максимум приходится на 12 и 13 августа. В это время число метеоров обычно достигает до 60 в час.

Любоваться небесной красотой и загадывать желание на падающую звезду лучше всего за городом. Там не будут мешать огни города, разные шумы. Советуем найти небольшую возвышенность, откуда лучше наблюдать за небом. Метеорный поток будет хорошо виден в ночном небе невооруженным взглядом. Однако чтобы рассмотреть его получше, можно взять с собой бинокль или фотоаппарат.

Синоптики говорят, что предстоящей ночью ожидается малооблачная погода, поэтому у всех желающих есть шанс стать свидетелем необычного небесного явления.