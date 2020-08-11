В Перми наградили победителей конкурса «Самый главный пермский кот-2020»

На протяжении месяца пермяки присылали в редакцию фотографии своих четвероногих любимцев Фото: Виктор Правдин

Напомним, в конце июня «Комосомльская правда» запустила фотоконкурс «Самый главный пермский кот-2020». На протяжении месяца пермяки присылали в редакцию фотографии своих четвероногих любимцев, рассказывали об их характере, привычках и нравах.

Десятки котов и котиков: белые, черные, рыжие, пепельные - один краше другого, вызывали восторг и умиление у наших читателей. По условиям конкурса, трех победителей выбрали сами пермяки - по количеству лайков под фото - и еще трех победителей выбирали наши спонсоры.

Победительницей открытого голосования на сайте КП-Пермь и обладательницей почетного звания «Самый главный пермский кот-2020» стала очаровательная кошка Мура.

Хозяйка Муры Елена Серебрякова получила сертификат на 3000 тысячи рублей от сети магазинов «Zooclub», сертификат на 2000 тысячи рублей от Профессорской ветеринарной клиники и сертификат на 1000 рублей от сети зоомагазинов «Мой зверь».

Остальные участники гашего конкурса: кот Шури и его хозяйка Ксения Кочева, Екатерина Осипова и ее глазастый кот Микки, Рыся и ее хозяйка Татьяна Логинова, Мария Башманова и ее питомец по кличке Персик, Кассандра и ее хозяйка Анастасия Шакирова - получили сертификаты на продукцию и брендированные подарки от наших спонсоров.

Наши спонсорами выступали:

«Профессорская ветеринарная клиника»

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ул. Вильямса, 20/2, тел. (342) 202-23-66 Пн-вс 10.00 - 21.00

E-mail: profivet@mail.ru

Сайт: https://vk.com/club26456139

Группа ВКонтакте: Профессорская ветеринарная клиника

Cеть магазинов «Zooclub»

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Магазины «Zooclub» находятся по адресам: улица Плеханова, 39 тел. (342) 236-76-02; Бульвар Гагарина, 58а тел. (342) 263-34-41; улица Мира, 112 тел. (342) 207-53-43; улица Комиссара Пожарского, 10 тел. (342) 221-14-11; Комсомольский проспект, 71 / улица Белинского, 48 тел. (342) 254-37-77; улица Маршала Рыбалко, 88 тел. (342) 246-28-88

Сайт: zooclub-perm.ru

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