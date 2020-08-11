«Страшное ДТП разделило жизнь на «до» и «после». Семилетняя Яна из Перми учится заново жить

Полгода назад Яна попала в страшное ДТП. Фото: Дедморозим.

Полгода назад спортивная, разговорчивая и доброжелательная Яна Сябитова из Перми была обычной девочкой. Она ходила в детский сад, участвовала в праздничных постановках, каталась на сноуборде и бегала быстрее своих сверстников.

Папа умер на месте

Жуткая авария, случившаяся в январе 2020-го, разделила ее жизнь на «до и «после».

- Зимним вечером папа забрал шестилетнюю дочку из деревни, где она отдыхала у бабушки, чтобы отвезти в Пермь, - объясняют в благотворительном фонде «Дедморозим», специалисты которого взяли семью на сопровождение. - На следующее утро девочку ждали на день рождения к подружке: торт, подарки, красивое платье. Но пойти на детский праздник Яна не смогла. По дороге домой семья попала в страшную аварию. Столкновение с грузовиком, переломы, ранения, смерть папы на месте, реанимация.

В ту ночь мама Яны - Наташа - была в другом городе. После жуткого телефонного известия, которое перевернуло всю жизнь женщины, она сумела вылететь домой ближайшим рейсом, приехала в реанимацию и теперь каждый день борется за жизнь дочери.

Мама сутками не выходила из реанимации

- Я проводила рядом с Яной долгие часы в больнице и помогала медсестрам, - вспоминает Наталья. - Оставаться на ночь в реанимации врачи запрещали, и это были самые тяжелые вечера, когда дочка оставалась одна в больнице, ей было страшно, а я уезжала домой в теплую постель.

С того дня многое изменилось. Яна перенесла несколько операций, прошла курс реабилитации. Девочка уже пытается держать голову и спину, она заново научилась улыбаться и постепенно вспоминает, как кушать самой, а не через трубочку.

Чтобы избежать дополнительных осложнений и восстанавливаться, Яне нужно медицинское оборудование. Мешок Амбу, пульсоксиметр, портативный и стационарный аспираторы, сиденье для ванны, гастростома, трахеостома и расходные материалы для ухода за ними. Общая стоимость всего, что поможет Яне жить дальше — 240 тысяч рублей.

- Вернуться в прошлое и изменить ход событий в тот страшный день нельзя, - говорят в «Дедморозим». - Но можно сделать так, чтобы сейчас Яна не испытывала боли, и могла заново учиться жить.

Поддержать девочку посильной суммой можно здесь.