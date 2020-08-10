Коронавирус в Перми последние новости на 11 августа 2020: больше всего новых заболевших в столице Прикамья

За предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 67 случаев заражения COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 67 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 11 территориях региона.

Больше всего инфицированных - 50 - выявлено в краевом центре, 4 — в Лысьвенском, 3 — в Соликамском городских округах. Еще по 2 заразившихся вирусом обнаружены в Осинском ГО и Березниках . Кроме того, в Нытвенском, Краснокамском, Октябрьском, Горнозаводском ГО, Кунгурском и Куединском муниципальных районах зафиксировано по одному случаю заражения COVID-19.

Инфографика: оперштаб

Из 67 новых инфицированных – 21 мужчина, 46 женщин. Всего в Пермском крае выявлено 6572 случая заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

Ежесуточный прирост больных составил 1,0%. Коэффициент распространения болезни на утро 11 августа составляет 0,99.

С 5 августа в медучреждениях Прикамья возобновились диспансеризация и профилактические медосмотры взрослого населения.