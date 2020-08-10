Как пермским школьникам поехать в лагерь на осенние смены бесплатно

В этом году из-за пандемии коронавируса детская летняя оздоровительная кампания в Пермском крае началась на месяц позже. Многие ребята не смогли попасть в лагерь по путевкам, купленным на июнь. Департамент социальной политики Перми предлагает семьям отправить школьников на отдых в осенние месяцы, при этом образовательный процесс остановлен не будет. Для отдыхающих организуют обучение в дистанционном формате.

Отплатить путевку пермяки смогут сертификатом, если не воспользовались им в летние месяцы. Сертификаты выдаются до 30 октября. Сумма определяется индивидуально - в зависимости от типа лагеря и срока пребывания в нем, компенсация может составить от 3 до 28 тысяч рублей.

Выдача сертификатов в этом году проходит дистанционно. Дети из малоимущих и многодетных семей могут поехать в лагерь на 21 дней в период с конца августа до середины ноября бесплатно. При этом родители могут полностью оплатить путевку сертификатом (цена - 20 531,70 рублей). Для этого нужно позвонить на автоинформатор Департамента социальной политики Перми. Специалисты расскажут, как выбрать лагерь и оплатить путевку.

Список лагерей и сроки осенних смен

Август

1. «Теремок» - 9.08 - 29.08

2. «Восток» 19.08 - 8.09

3. «Романтик» 19.08 - 9.09

4. «Юность» (Нытва) 28.08 - 17.09

5. Центр «Сокол» 29.08 - 18.09

Сентябрь

1. «Теремок» - 4.09 - 24.09

2. «Иван-гора» - 5.09 - 25.09

3. «Иван-гора» - 26.09 - 16.10

4. «Новое поколение» -5.09 - 25.09

5. «Звездный» -8.09 - 28.09

6. «Сосновый Бор» -9.09 - 29.09

7. «Салют» - 12.09 - 2.10

8. «Буревестник» - 13.09 - 3.10

9. «Спутник» - 12.09 - 2.10

Октябрь

1. «Салют» -5.10 - 25.10

2. ООО «ДОЛ «Сокол» (Лысьва) -14.10 - 6.11

3. «Сосновый Бор» -1.10 - 21.10