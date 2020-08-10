Обращения в соцсетях помогают решать реальные проблемы прикамцев

91-летняя Мария Семеновна Михалева получила подарок от Дмитрия Махонина.

Старая восточная мудрость гласит: «Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет». Вот и доверие к власти у людей возникает не после красивых слов, а в результате реальных дел – хоть больших, хоть маленьких, но сделанных для блага жителей. Если оперативно решаются проблемы, которые усложняют жизнь людей, - значит, власти села, города или всего региона работают так, как нужно. А если чиновники не обращают внимания на жалобы по поводу разбитых дорог или несвоевременной уборки мусора, следовательно, плохо выполняют свои обязанности.

Поэтому глава региона Дмитрий Махонин еще в феврале потребовал от муниципальных властей оперативно реагировать не только на те жалобы, которые поступают на официальные странички муниципалитетов, но и на посты в социальных сетях. Ведь далеко не каждый житель Прикамья соберется написать заявление в районную администрацию, а выложить пост в соцсеть намного проще.

И многие прикамцы уже оценили, что после их публикаций недочеты быстро устраняются, решаются разнообразные проблемы, которые могут показаться не слишком масштабными, но из которых складывается представление людей о комфортности жизни на своей малой родине.

Например, Виктор из Красновишерска сообщил «ВКонтакте», что крышка пожарного гидранта находится в плохом состоянии. Уже на следующий день администрация Красновишерского городского округа отчиталась о том, что МУП «Водоканал» отремонтировал крышку, приложив фотографию выполненных работ.

Виктор из Красновишерска пожаловался на разрушенную крышку пожарного гидранта Фото: СОЦСЕТИ

На следующий день крышка была отремонтирована Фото: СОЦСЕТИ

Жительница Усть-Кишерти Наталья поинтересовалась, когда же наконец появятся контейнерные площадки на улице, где она живет, и через 4 часа получила подробный ответ.

«В 2020 году в селе. Усть-Кишерть планируется установить 24 контейнерных площадки на 69 контейнеров (схема размещения прилагается), - ответили Наталье в администрации Кишертского района. - При этом места для размещения площадок планируются с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе и размещение площадки не ближе чем 20 метров от жилого дома. В связи с этим, а также в связи с существующей застройкой в населенных пунктах, не на каждой улице есть возможность размещения контейнерной площадки. Но жители могут пользоваться любой площадкой».

Ответ был получен через 4 часа Фото: СОЦСЕТИ

Регулярно обращаются за помощью жители Пермского края и лично к Дмитрию Махонину. В аккаунте главы региона в Инстаграме немало обращений, поступающих из всех уголков Прикамья. Ни одно из них не остается без ответа. Но не только о своих проблемах пишут жители главе региона.

Жительница Чердынского района в личном сообщении попросила для своей 91-летней бабушки Марии Семеновны, ветерана Великой Отечественной войны, выпущенную к юбилею Победы книгу про участие Пермского края в войне. И ее бабушка получила этот ценный для ветерана подарок.

Так что общение людей и власти с использованием социальных сетей сокращает дистанцию между чиновниками и обществом, демонстрирует проявление уважения к людям и повышает уровень доверия к органам власти, которые выполняют реальные дела.