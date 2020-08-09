Коронавирус в Перми последние новости на 10 августа 2020: за минувшие сутки умерли еще два человека

Из 69 новых заболевших - 23 мужчины, 45 женщин, 1 ребенок. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 69 заболевших коронавирусной инфекцией. Из больниц после выписали 34 человека, они побороли COVID-19. Всего в регионе зафиксировано 6523 случая коронавируса.

45 человек проходят лечение в больницах, 24 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных 1,1% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 0,95 (на 8 августа - 0,94).

Из 69 новых заболевших - 23 мужчины, 45 женщин, 1 ребенок. Среди взрослых: младше 45 лет - 17 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет.

Больше всего заболевших в Перми - 54 случая, 3 - в Краснокамском городском округе. Еще по 2 заразившихся вирусом выявили в Верещагинском, Добрянском городских округах и Березниках. В Ильинском, Нытвенском, Чернушинском городских округах, Карагайском, Пермском муниципальных районах и Кудымкарском муниципальном округе зафиксировано по одному случаю заражения COVID-19.

За прошедшие сутки также зафиксировано 2 летальных исхода. На сегодня в регионе 287 человек умерли с COVID-19.

Косинский муниципальный округ остается единственной территорией, где не выявлен ни один случай коронавируса.