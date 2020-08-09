Пермячка, по вине которой погибла ее дочь и еще две женщины, обжаловала приговор

«Ниссан», в котором погибли женщины превратился в груду металла. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

В суде Добрянского района снова состоялось судебное заседание. На нем рассматривалась апелляция 25-летней Евгении М. Девушку вначале июня признали виновной по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, смертельное ДТП произошло в октябре 2019 года. Евгения с 2-летней дочкой направлялись в Березники в реабилитационный центр на «Ситроен С4».

За несколько километров до поворота на Добрянку, Евгения на участке с плохой видимостью, попыталась обогнать впередиидущий автобус. Вылетела на большой скорости на встречную полосу и столкнулась с «Ниссан Тиида», в котором ехали три женщины.

Автомобиль виновницы ДТП, в котором погибла ее маленькая дочь. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

В аварии погибла дочка виновницы аварии и две пассажирки «Ниссана», водитель осталась инвалидом. У Евгении - перелом руки и сотрясение, ушибы.

Судья назначила: «Три года лишения свободы в колонии поселения, два года лишения управления транспортным средством».

Также по решению суда виновница ДТП должна будет выплатить трем дочерям погибших женщин по 600 тысяч рублей каждой, а также 300 тысяч рублей, Елене Ипановой, единственной выжившей в «Ниссане». Итого - более 2 млн рублей.

Виновница ДТП осталась недовольна приговором суда и рассчитывала на условное наказание, ведь совсем скоро у Евгении родится ребенок.

- В этот раз она пришла на суд с родителями, которые явно перегнули палку в ожидании приговора в коридоре, - рассказала внучка погибшей в аварии Яна Смородская. - Они начали кричать потерпевшей стороне: «Чтоб все вы сдохли в этой аварии!». - И еще кучу гадостей! Мы все были в шоке. По ее вине погибли наши родные и вместо раскаяния, мы слышим такие ужасы.

Суд оставил без изменений вынесенный ранее Евгении М., приговор: «Три года лишения свободы в колонии поселения». Она должна будет самостоятельно прибыть на место отбывания наказания.

- Мы удовлетворены тем, что суд не смягчил ей наказание, - сказали родственники погибших и пострадавшей в этой страшной аварии.

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