«Телефоны выдаем детям на час в день». Пермский вожатый рассказал, как проходят в лагерях каникулы ковидного режима

Этим летом детей в лагерной смене стало в два раза меньше. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Я тоже очень скучаю, мамочка, - хлюпает носом второклашка в трубку родителям. Через минуту он уже радостно гоняет мяч, а чувствительная мама - пьет валерьянку.

Несложно понять переживания мам и пап, которые этим летом рискнули отправить своих чад в летние лагеря. Каникулы-2020 оказались непривычными: лагерные смены открылись позже, родительские дни отменили, попасть на территорию и посмотреть, как отдыхает твой отпрыск, нельзя.

О том, что происходит за табличкой «Добро пожаловать!», рассказывает в своем дневнике 24-летний вожатый Борис, который уже пятое лето проводит в детских лагерях.

Невыездной вожатый

- С первой сменой мы заехали в лагерь еще в начале июля. С тех пор дома я ни разу не был, а уже – второй заезд. Вернусь только в сентябре. В этом году мы работаем без права выезда с территории, и даже свои выходные проводим здесь, на территории, чтобы не контактировать с внешней средой. Это одно из условий работы лагерным вожатым в эпоху COVID-19. При этом на зарплате такой график не отразился – за смену вожатые получают около 15 тысяч рублей.

Вдобавок все, кто работает с детьми - медики, работники столовой, охранники - тоже остаются в лагере и между сменами сдают тест на коронавирус: кровь и мазок. Делается это за счет работодателя.

Срываем маски под зажигательные хиты

Инфекция внесла коррективы даже в лагерный заезд. Теперь время прибытия в лагерь четко регламентировано: первый отряд приезжает к 9 утра, второй – через час и так далее. Маски и перчатки во время трансфера детям обязательны, потом ребята могут их снять, а вот вожатые носят их еще четыре дня.

- Зато из процедуры снятия масок мы придумали настоящий праздничный ритуал. Это происходит во время дискотеки. После одного из зажигательных хитов мы, вожатые, под оглушительные возгласы ребят одновременно срываем маски, и у детей наконец-то появляется возможность увидеть наши лица и улыбки, а не «заблокированные версии». И уже совсем по-другому начинают ощущаться пятюни и хлопки по плечу. Ребята кайфуют!

Зато медики и те, кто готовит детям еду в пищеблоке, носят маски всю смену. Еще одно ноу-хау этого коронавирусного лета: ребят стало ровно в два раза меньше, а вот работы у вожатых – больше. Нужно постоянно контролировать, чтобы дети часто и тщательно мыли руки, дважды в день измерять им температуру. Делается это бесконтактным термометром, результаты записываются в специальный журнал.

Дети так насиделись дома, что с огромным удовольствием принимают участие в любой движухе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Ну что, постреляем!?»

- Ребята в отряде у меня взрослые, поэтому они с удовольствием помогают. Бесконтактный термометр очень похож на пистолет, поэтому в лагере этот режимный момент мы стали называть «Ну что, постреляем!?»

Но если вдруг у кого-то из детей результат будет выше 37 градусов, у вожатого есть четкая инструкция. Ребенка ведут в медблок, где температуру перемеряют более точным ртутным градусником. Если кроме повышенной температуры есть кашель, больное горло, насморк и отсутствие обоняния, пациента направят в лагерный изолятор, там сделают тест. Дальше по ситуации: если положительный, будут решать, что делать с теми, кто с ним контактировал. Но пока, к счастью, ничего подобного в лагере не случалось.

Дети добрые, они делятся

Родительский день – самый счастливый в чреде лагерных будней. Дети с нетерпением ждут пап и мам – показывают, как они живут в лагере, готовят выступления, знакомят с новыми друзьями и, конечно же, объедаются вкусняшками, которые в промышленных масштабах привозят им с «воли».

В этом году родительские дни отменили. Любые контакты тем, кто находится в лагере, запрещены, а меню – самое обычное для детей, полезное и сбалансированное. Но если ребенку очень хочется сладкого, можно отправить ему посылку или привезти передачу.

Сделать это можно через офис в городе, откуда дважды в неделю возят посылки в лагерь, либо самим оставить передачу на КПП, оттуда вкусняшки передадут в отряд. А вот увидеть своего сына или дочь вам точно не удастся. Тот, кому передачу не привезли, без сладкого тоже не остается. Дети добрые, они всегда делятся.

Насиделись дома

Дети так насиделись дома на изоляции и сейчас с огромным удовольствием общаются с ровесниками и принимают участие в любой движухе – футбол, музыкальные спектакли, игры, веревочные курсы, дискотеки. Живое общение так затягивает, что иногда приходится напоминать, что у ребенка звонил телефон и ему нужно перезвонить родителям. А если кто-то вдруг пригорюнился, то через несколько минут это проходит, у ребят в этом возрасте очень переменчивое настроение.

У родителей, кстати, всегда есть возможность узнать, как живет их ребенок. Для этого в штате лагеря есть специальный видеограф, который снимает все, что происходит в лагере, и публикует фото и видеоотчеты в группе лагеря в соцсетях.

Если у взрослых остаются вопросы, они звонят в администрацию. Вожатым звонить нельзя. Иначе весь день мы будем разговаривать с родителями, а кто будет заниматься их детьми? Если что-то срочное – мне передадут сразу, остальное – на вечерней планерке.

Айфон – час в день, но иногда мы чилим

Телефоны в лагере дети сдают под роспись вожатому, который хранит их в отдельной коробке и выдает каждый вечер ровно на один час: позвонить родителям, послушать музыку или посидеть в соцсетях.

- Хотя иногда мы разрешаем детям чилить (с молодежного сленга – отдохнуть, Ред.), особенно в сильную жару. Дети поздно встают, зарядку делают в пижамах, весь день телефон – в их распоряжении. Но что оказывается? Дети говорят, что уже привыкли быть без телефонов и через 15 минут сдают их обратно.

«Чертик, чертик, выходи!»

В советских лагерях дети по ночам связывали в кедах шнурки и мазали друг дружку зубной пастой. Но тогда в магазинах продавались сладенькие пасты «Чебурашка», «Антошка» и «Пчелка». Проснулся, умылся и побежал на зарядку.

А сейчас в день заезда детей предупреждают: современные пасты могут вызвать сильную аллергию и мазаться ими строго запрещено.

Как же развлекаются детишки, оставшись без родителей? Не поверите: по-прежнему вызывают чертика и пиковую даму. Родители, вы же помните этот квест: расчерчиваем на бумаге алфавит, в центр ставим иголку с ниткой, задаем сокровенные вопросы, а чертик отвечает.

Соверменные дети по-прежнему любят вызывать чертика и пиковую даму. Фото: Влад КОМЯКОВ

А еще дети, как и раньше, с нетерпением ждут «королевской ночи», когда для старших отрядов дискотека продолжается до полуночи.

Кайфую лежа

Самое сложное для сотрудников - проводить выходные в лагере, не имея возможности выехать в город.

- Лично я стараюсь максимально менять все, что меня окружает. Даже спать ухожу в другой корпус. Пишу посты в блоге, общаюсь с друзьями, короче, кайфую лежа. Еще я уверен, что летний лагерь сейчас – это наиболее безопасное место, чтобы избежать коронавируса. В городе, где все встречаются и общаются, шанс подхватить инфекцию гораздо выше, а в лагере грамотно организовано соблюдение всех мер безопасности.