Дмитрий Махонин передал бренд «Амкар» футбольной команде «Академия»

Предварительно, первая игра «Амкара» состоится 15 августа в Перми против команды из Омска Фото: Виктор Правдин

В четверг, 6 августа, в манеже «Пермь Великая» глава Пермского края Дмитрий Махонин встретился с бывшими игроками «Амкара», тренерами и руководством Академии игровых видов спорта, представителями футбольной общественности и фанатского движения.

На заседании говорили о судьбе возрожденного клуба, его финансировании, командного состава и возвращении «Амкара» в большой футбол. Также затронули темы кадрового резерва клуба и развитие детского футбола.

Глава Пермского края подчеркнул, что содержание клуба не потребует дополнительной нагрузки на бюджет, поскольку планируется привлекать к организации тренировочного и игрового процесса частных инвесторов и спонсоров.

Стоит отметить, что использовать можно будет только название и красно-черные цвета Фото: Виктор Правдин

- На днях я встречусь со спонсорами, и мы обсудим вопрос финансирования, - пояснил Дмитрий Махонин.

Возвращения клуба в большой футбол планируется через 2-3 года.

- Перед игроками и тренерским составом «Амкара» поставлена амбициозная, но вполне реалистичная цель – сделать все возможное, чтобы к 2023 году клуб вышел в Футбольную национальную лигу, - отметил глава региона.

Дмитрий Махонин пояснил, что в составе команды «Амкар» будут выступать воспитанники прикамского футбола, а привлекать футболистов из-за рубежа не планируется.

- Важно воспитание собственных спортивных кадров, - подчеркнул Махонин.

Предварительно, первая игра «Амкара» состоится 15 августа в Перми против команды из Омска Фото: Виктор Правдин

О готовности помочь в тренировках и подготовке футболистов уже заявили бывшие игроки «Амкара», среди которых экс-капитан клуба Дмитрий Белоруков и экс-нападающий Сергей Волков.

Для любого жителя региона «большой футбол» связан с «Амкаром» Фото: Виктор Правдин

- Думаю, что если не за два, то за три года вывести команду в первую лигу реально, - отметил Волков.

После совещания глава региона встретился с юными футболистами «Амкара» и передал игрокам легендарный бренд. Капитан возрожденного клуба Кирилл Кочетов рассказал, что с детства ходил на игры пермского клуба и не пропускал ни одного матча.

ФК «Амкар» был основан в 1994 году. В российской Премьер-лиге выступал с 2004 по 2018 год. Фото: Виктор Правдин

- Мы все рады такому знаковому событию, в каждом матче будем выкладываться по полной и побеждать, - сказал спортсмен.

Первая игра «Амкара» должна была состояться уже 8 августа в Магнитогорске. Однако матч отменили. Предварительно, первая игра пермяков состоится 15 августа в Перми против команды из Омска.