Коронавирус в Перми последние новости на 7 августа 2020: коэффициент распространения опустился ниже единицы

Больше всего заболевших выявляется в краевом центре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 7 августа 2020 года число заболевших коронавирусом в Пермском крае составило 6296 человек. За минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 69 пациентов: 21 из них был госпитализирован в больницы, 48 – проходят лечение амбулаторно, на дому, под наблюдением медиков.

- Ежесуточный прирост больных составил 1,1, а коэффициент распространения болезни в регионе составил 0,9, - сообщили в краевом оперштабе.

Из 69 новых инфицированных – 16 мужчин, 42 женщины и 11 детей (три мальчика и восемь девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 23 человека, 26 человек в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет.

Инфографика: оперштаб.

Больше всего заболевших было выявлено в краевом центре - 55. Еще по два заразившихся обнаружены в Большесосновском муниципальном районе и Чердынском городском округе. Кроме того, в Верещагинском, Краснокамском, Осинском, Октябрьском, Лысьвенском, Соликамском городских округах, Пермском, Кунгурском МР, Ординском и Юсьвинском муниципальных округах зафиксировано по одному случаю заражения COVID-19.

Инфографика: Яндекс.

За сутки было зафиксировано четыре летальных исхода: три пациента умерли от COVID-19, один - по причинам, не связанным с COVID-19. В итоге на 7 августа в Пермском крае зафиксировано 175 летальных исходов от коронавируса, еще 103 случая инфицированных произошло по другой причине.