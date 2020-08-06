«КОРТРОС-Пермь»: миссия выполнима

Фото: Илья Радченко

В привычном наборе пермской сувенирной продукции - знаковое пополнение. У города появился еще один символ: статуэтка памятника Георгию Буркову. Один из первых таких сувениров 5 августа Дмитрию Махонину вручил генеральный директор проектного офиса АО «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков. Причем произошло это непосредственно возле оригинала памятника, на променадной части парка в жилом квартале «Гулливер».

Здесь же двоюродный брат артиста А.М. Гоголев передал врио губернатора книгу о Георгии Буркове, изданную в Перми. Алексей Михайлович поблагодарил краевые и городские власти за бережно сохраняемую память о земляке.

Фото: Илья Радченко

Возможно, скоро и весь парк станет памятным местом – обсуждается присвоение ему имени Заслуженного артиста РСФСР Г.И. Буркова. Если жители квартала выскажутся в пользу этого решения, власти его поддержат.

Фото: Илья Радченко

Впрочем, визит врио губернатора в ЖК «Гулливер» начался не со знакомства с парком. Прежде всего Дмитрий Махонин осмотрел детский сад на территории квартала. В этом ярком и теплом доме будут счастливо расти 160 малышей, в том числе и с ясельного возраста. Садик построен в прошлом году, в декабре введен в эксплуатацию и безвозмездно передан в муниципальную собственность. Он стал новым корпусом детского сада №296. Из-за пандемии открытие задержалось, но уже с июля здесь начала работать дежурная группа.

Фото: Илья Радченко

Детский сад построен и передан городу в рамках соглашения, заключенного три года назад между правительством Пермского края, администрацией Перми и компанией «КОРТРОС-Пермь». Соглашение касалось четырех объектов социальной инфраструктуры: приобретения и передачи городу участка для школы №17, строительства спортплощадки для школы №9, детского сада и памятника Г.И. Буркову непосредственно в жилом квартале «Гулливер».

Фото: Илья Радченко

Застройщик свои социальные обязательства выполнил полностью, отметил губернатор:

- Радует, что в Перми есть нормальные, ответственные подрядчики, которые строят жилье и передают городу социальную инфраструктуру. О чем договорились – то и делают. И наша задача – помогать таким застройщикам.

Что касается строительства жилья в квартале 179, оно подходит к завершению. Из 8 объектов 5 введены, три – в высокой степени готовности. В их числе Headliner, первое в Перми стометровое здание. Сейчас здесь идет внутренняя отделка. Врио губернатора осмотрел одну из квартир на 31 этаже, поднялся на крышу, с которой открывается панорамный вид на весь город, - впечатление потрясающее.

Фото: Илья Радченко

- Headliner в завершающей стадии, готовность более 90 процентов, - пояснил генеральный директор проектного офиса ГК «КОРТРОС» в Перми Анатолий Маховиков. - Через 2-2,5 месяца мы закончим реализацию этого проекта, завершив это здание и обустройство парка. На этой площадке компания в полной мере воплотила свою миссию – создавать комфортную, привлекательную для людей городскую среду. И Дмитрий Николаевич Махонин достаточно высоко оценил социальную ориентированность нашей компании.

Напомним, что общая площадь застройки в «Гулливере» - почти 9,5 гектара. Из них более 2 гектаров парка и еще столько же – озелененных и благоустроенных придомовых территорий.

Бродить по парку можно бесконечно. Здесь много интересного, но самое главное – он сохранил свой монументальный и в то же время романтический облик, знакомый не одному поколению горожан. И при этом стал современным, живым. Благодаря удивительным проектным решениям, которых в Перми еще не видели, с появлением высоток здесь как будто стало больше солнца и воздуха. Башни и парк живут вместе. Как будто так было всегда.