Страшная правда о быстром заработке и красивой жизни

Психолог Павел Антипин. Фото: Наркологический центр

Предложение легкого и быстрого заработка в социальных сетях чаще всего означает вакансию закладчика наркотиков. И, согласившись на нее, молодые ребята мгновенно оказываются кандидатами на скамью подсудимых. А все преступления, связано с наркотиками, наказываются серьезными сроками. И потом уже поздно говорить: «Я не хотел, я этого не знал». Но все новые и новые подростки, желающие красивой жизни, попадаются на удочку наркодилеров.

Что такое на самом деле судьба закладчика и сколько длится «красивая жизнь», рассказывает опубликованный на youtube ролик под названием

«Последствия работы закладчиком. Страшная правда». Этот ролик уже получил более миллиона просмотров.

«Очень толковое видео: все четко и по полочкам», «Это самая полезная информация, что я видел на youtube за три года», «Надо на лекциях с 7 по 9 класс показывать это видео после программы обучения. Во всех школах страны», - пишут комментарии пользователи сети.

Но пока в школах этот ролик не показывают, мы решили познакомить с ним наших читателей. Может быть, кого-то он заставит задуматься.