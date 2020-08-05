«Малышей раскидало по дороге». В Перми семью, в которой четверых детей сбила машина, поставили на учет

7-летняя девочка сейчас в больнице, ей сделали операцию. Фото: Елена Артемьева.

- Все произошло настолько быстро, что я не успел среагировать. Удар… и всех детей раскидало по дороге, - вспоминает самый ужасный момент своей жизни Андрей Артемьев, его четверых детей сбила машина. Один ребенок до сих пор в больнице.

Авария, напомним, произошла в Перми 29 июля на улице Ракитной в микрорайоне Кислотные дачи (это Орджоникидзевский район). Около 22 часов четверо детей: 2 лет, 6-летние двойняшки и девочка 7 лет попали под колеса Ford. Они шли с прогулки домой с родителями. Трое ребят были на велосипедах, младший мальчик - в коляске.

Велосипеды и коляска улетели на обочину

- Мы гуляли, ходили до лодочной станции, там дети кормят уток, просто прогуливались в тот вечер, - рассказывает Андрей. - Уже возвращались домой, как-то резко надуло тучу, заморосил дождь, стало темно. Дети у нас обучены, знают, что переходить дорогу нужно пешком, смотреть по сторонам, если безопасно - переходить. Они переходили дорогу не на велосипедах, пешком. Дети впереди нас, гуськом друг за другом, мы с женой за ними.

Все дети получили травмы, после удара их отбросило в разные стороны. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

- Вы не видели, что приближается машина?

- Там пригорок, звук идет вверх и казалось, что она еще не близко, плюс ко всему, было уже темно.

После удара машины детей раскидало в разные стороны, велосипеды и коляска улетели на обочину. Все четверо ребят получили травмы. Сильнее всего досталось старшей девочке Артемьевых. Несколько суток она провела в реанимации, у нее черепно-мозговая травма и перелом бедра. Ей сделали операцию. Двойняшки получили ушибы, на днях их выписали из больницы, самого младшего, 2-летнего мальчика, выписали сегодня.

- Сегодня дочке сделали МРТ, плачет, конечно, - говорит Елена Артемьева. – Результаты мне пока не озвучили. Прогнозов врачи никаких не дают, предстоит длительное восстановление, сейчас продолжаем лечение.

Водитель привез детям фрукты

Семья живет в новостройке на улице Молдавской. Елена – индивидуальный предприниматель, у нее ателье по пошиву штор, Андрей помогает ей в бизнесе. Соседи говорят, что семья очень дружная, всегда вместе, детки вежливые. Однако после аварии семью поставили на учет в ПДН.

По факту ДТП полицейские возбудили уголовное дело. За рулем Ford был 26-летний мужчина.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщили в ГИБДД. – Мама детей привлечена к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

- После ДТП я не обращал внимания на водителя, метался от ребенка к ребенку, пока ждали «скорую», - говорит Андрей. - Я сам водитель, и в этой ситуации, возможно, тоже бы не успел среагировать. Скользкая дорога, темно, водитель ехал на скорости 60, из-за пригорка вылетаешь просто и все. Он приезжал в больницу к детям, привез два пакета гостинцев.

Самый странный тротуар

Мы съездили на место, где произошла авария. Дорога на улице Ракитной, ровная, недавно был сделан ремонт дорожного полотна, проложены тротуары. Но эти тротуары - очень странные. Тротуар есть на участке улицы Ракитной по левой стороне в направлении Кислотных дач, потом он заканчивается, начинается обочина дороги, затем тротуар продолжается на противоположной стороне.

Семья шла по тротуару слева, в районе столба со знаком "главная дорога" они начали переходить улицу, там их и сбила машина. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

- В ходе строительства конфигурация тротуара была изменена с учетом рельефа, подходы к будущему пешеходному переходу были смещены, - объяснили в Пермской дирекции дорожного движения. - В настоящее время проект проходит процедуру согласования и утверждения. После на улице Ракитная будут установлены дорожные знаки пешеходного перехода и нанесена дорожная разметка.

Отсутствие в настоящее время пешеходного перехода не запрещает переход пешеходов через проезжую часть. Согласно Правил дорожного движения, пешеходам разрешается переходить дорогу там, где она хорошо просматривается в обе стороны, не создавая помех для движения транспортных средств. Оснований для установки искусственных неровностей не имеется».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Перми машина сбила мать с четырьмя детьми

Один из них был в коляске (подробнее...)