Андрей Лукиных. Фото из архива Андрея

Что хочет женщина? Увы, никто не знает. Порой не знает и она сама. Конечно, чтоб любили, чтоб желали, Чтоб кто-нибудь по ней сходил с ума. Чтоб ей восхищались. Если бы мужчины знали, что хочет женщина, то знакомиться с ними не составляла бы труда. В то же время пропала бы интрига, своего рода азарт. Как не растеряться при знакомстве с девушкой, с чего начать разговор, как его продолжить и достичь желаемого результата корреспонденту «КП» рассказал пермский пикап-мастер Андрей Лукиных.

- Не все готовы сделать первый шаг, подойти к понравившейся красавице и завести знакомство, да и просто заговорить с ней первым. Многие, даже решившись, начинают плавать - краснеют, робеют, ноги становятся ватными. Мне это тоже знакомо, - рассказывает Андрей. Когда вернулся в Пермь после трех лет службы по контракту, многие друзья уже обзавелись семьями. Я один был без девушки. Тогда я вышел на улицу и начал просто знакомиться - неудачно, меня все посылали. Наверное, со стороны мои попытки выглядели как приставание.

Тогда Андрей стал думать, как не выглядеть озабоченным маньяком и произвести на девушку впечатление.

- Сочинял легенды и жалостливые истории, вплоть до того «Есть хочу, накорми». И это работало. Потом я начал знакомиться везде: в автобусе, по дороге на работу, в парках, стоя в очереди за хлебом. Быстрые знакомства очень забавны. Вокруг тебя десятки девушек, и каждая выполняет свою роль. Есть с кем погулять, есть с кем отправиться путешествовать, есть подруга для лежания на диване и просмотра фильмов, для посещения культурных мероприятий, для общения часами по телефону. Однажды познакомился с девушкой, которая хотела покончить с собой. Все хорошо, я ее спас. Главное, не останавливаться на одной девушке, не зацикливаться, постоянно расширять круг знакомств. Дальше - больше. Когда видишь девушку, хочется не только познакомиться, чего-то большего. Есть понятие «фаст», когда спустя час знакомства на первом свидании начинается самое интересное, ну вы понимаете.....

А теперь конкретные советы. Успешное знакомство строится на трех китах, продолжает Андрей. - Другими словами, есть конкретные пункты, следуя которым, удача вам гарантирована. Возможно, советы вам покажутся банальными, но именно они и работают.

1. Останови, заинтересуй, удиви. Здесь, как я уже говорил, нужно придумать историю, мимо которой не пройдет ни одна красавица. По личному опыту знаю, что в самом начале знакомства, или в момент его самого, нужно заинтересовать девушку, поставить в тупик нетривиальным вопросом или вызвать в ней желание вам помочь. А то и все вместе. К примеру, спросить ее: «Извините, вы можете мне помочь, скажите, только честно, у меня счастливые глаза?». Знакомство можно начать и стоя в очереди: «У вас красивое платье, где такое приобрел? Мне надо на подарок сестре». Дальнейший диалог зависит от ее ответа и вашей фантазии.

2. Рассмеши. Это сближает. Девушки в большинстве своем довольно эмоциональны. Им нравится находиться рядом с парнем, у которого хорошее чувство юмора. Поэтому в «копилке» нужно иметь хотя бы две-три забавных истории из личной жизни. Чем нереальней, тем интересней.

3. Когда лед растаял, переходите к соблазнению. Для долгого зрительного контакта нужен спокойный уголок. Пусть это будет столик в кафе или скамья в парке. Продолжение завит от ваших целей. Вперед!

- Но самое простое и действенное - честными глазами сказать девушке: "Вы такая красивая, вы мне понравились, я специально к вам подошел познакомиться». Главное, быть искренним и открытым, и у вас все получится, - добавил Андрей.