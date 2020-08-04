2020-08-04T18:06:38+03:00
Звезды

Триллер, приключения, сказка. В Прикамье будут снимать семь художественных фильмов

В том числе – об истории царской семьи
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Павел Лунгин собирается снять российский вариант Гарри ПоттераПавел Лунгин собирается снять российский вариант Гарри ПоттераФото: Борис КУДРЯВОВ
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В 2020-2021 годах в Пермском крае планируется съемка семи новых игровых полнометражных фильмов. Как сообщили в краевом министерстве культуры, будут завершены уже начатые фильмы: сказка «Василиса» режиссера Павла Лунгина и триллер «Фактор страха» Дмитрия Сорокина.

По словам Павла Лунгина, он хотел бы снять российский вариант Гарри Поттера – про девочку, которая идет спасать своего друга, зачарованного современными волшебниками.

Также в числе картин, которые будут снимать в Прикамье, - «Чук и Гек» по повести Гайдара, фильм-катастрофа «Одна» - о событиях 1981 года, когда в небе над Амурской областью столкнулись два самолета, и выжила лишь одна пассажирка. «Подельники» - история про деревенского мальчика, который вместе с учителем физкультуры пытается отомстить убийце своего отца, оставшемуся безнаказанным. «Бешенство» - о том, как отец, надеясь вылечить сына от наркотической зависимости, оказывается вместе с ним в глухой тайге в самый разгар эпидемии бешенства.

Еще одна лента снимается по роману тюменского писателя Сергея Козлова «Романовы: преданность и предательство». Она посвящена Николаю II и членам его семьи.

– Планируем снимать фильм в сохранившихся объектах архитектуры. Если Михаил был сослан в Пермь и находился в Перми, мы же не будем строить декорации, когда сохранились исторические улицы Перми, которые мы можем отснять и показать, – рассказал «Комсомольской правде» продюсер картины Олег Урушев. - Если коронавирус нас не задержит, мы планируем выдать фильм в 2023 году, к трехсотлетию Екатеринбурга и Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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