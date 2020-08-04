В Пермском крае двое полицейских помогли спасти истекающую кровью собаку

Случай спасения собаки произошел в Краснокамске, добрый поступок так и остался незамеченным, если бы в официальный аккаунт полиции Пермского края в социальной сети не написал слова благодарности полицейским Дмитрий Зырянов.

Сотрудники помогли молодому человеку отвезти его раненую собаку в ветеринарную клинику.

Во время прогулки Умка перерезала вену и сухожилия, собака истекала кровью. Дмитрий пытался вызвать такси, чтобы отвезти животное в ветклинику, пешком идти было далеко, но в нескольких службах такси ему отказали. Вести раненую собаку в машине никто не соглашался.

- Во дворе дома 31 по улице Чапаева я увидел полицейских, - рассказывает Дмитрий Зырянов. - Подошел к ним и попросил помочь добраться до ветеринарной клиники. Они сразу согласились! Еще раз хочу сказать им большое спасибо! Как хорошо, что у нас в полиции работают такие отзывчивые люди.

Старший участковый уполномоченный Андрей Южаков и оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Иван Кудинов краснокамской полиции аккуратно положили раненую Умку в багажник служебного автомобиля и отвезли к ветеринарам. Собака потеряла много крови, полицейские дождались пока врач осмотрит ее, убедились, что там ей окажут помощь и собаку не нужно будет везти в другую клинику.

Умке оказали помощь, собака идет на поправку. Через несколько дней полицейские навестили Умку и подарили ей корм, чтобы она быстрее восстанавливалась.