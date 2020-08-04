2020-08-04T14:31:12+03:00
Общество

Отделу продаж «СтройПанельКомплект» исполнилось 20 лет

Ежегодно дружная семья новоселов СПК становится больше на несколько тысяч человек
Виктор Правдин
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Объекты «СтройПанельКомплект» аккредитованы в более чем 20 банках РФ. Фото: «СтройПанельКомплект»Объекты «СтройПанельКомплект» аккредитованы в более чем 20 банках РФ. Фото: «СтройПанельКомплект»
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В июле одно из важнейших подразделений компании «СтройПанельКомплект» – отдел продаж – отметил свое 20-летие со дня основания! Первая сделка была оформлена 31 июля 2000 года и с той поры специалисты агентства помогли выбрать квартиру мечты тысячам семей! Команда отдела ежедневно знакомит покупателей с жилыми комплексами «СтройПанельКомплект», проводит экскурсии на объектах, окружает клиентов заботой в столь важном событии, как приобретение новой квартиры!

Разнообразие проектов и планировочных решений помогает покупателям выбрать квартиру, соответствующую всем представлениям о комфорте.

Объекты «СтройПанельКомплект» аккредитованы в более чем 20 банках РФ. Застройщик всегда предложит наиболее выгодный вариант покупки новой квартиры. «Купить легко» — это финансовая программа покупки жилья, в которую включены различные финансовые решения.

• Программа «Нужные люди» предусматривает скидки работникам бюджетной сферы и крупных предприятий.

• Программа «Отдай старое – построй новое» – застройщик помогает в реализации вторичного жилья и бронирует новую квартиру на период продажи.

• Работа со всеми видами сертификатов (материнский, жилищные субсидии).

• Рассрочка от застройщика на период строительства. Удобная беспроцентная рассрочка, с первоначальным взносом от 50%, и погашением оставшейся суммы ежемесячными либо ежеквартальными платежами.

Разнообразие проектов и планировочных решений помогает покупателям выбрать квартиру, соответствующую всем представлениям о комфорте. Фото: «СтройПанельКомплект»

Разнообразие проектов и планировочных решений помогает покупателям выбрать квартиру, соответствующую всем представлениям о комфорте. Фото: «СтройПанельКомплект»

От первого знакомства с нашими специалистами до получения ключей, клиенты окружены заботой и вниманием, а процесс покупки новой квартиры является простым, понятным и удобным. Ежегодно дружная семья новоселов СПК становится больше на несколько тысяч человек.

Эмоции радости наших новоселов – это лучший результат труда большой команды профессионалов. Спасибо за ваш выбор и доверие! Растем и развиваемся для вас!

«СтройПанельКомплект»: отзывы новоселов.

Узнайте подробности о комплексах «СтройПанельКомплект» в отделе продаж застройщика: тел. +7 (342) 214-05-11 или на сайте: www.spk.perm.ru

*ЖК «Медовый». Застройщик ООО «СЗ Медовый-4». Проектная декларация на сайте www. spk.perm.ru b наш.дом.рф. Объект реализуется в соответствии с ФЗ-214

ИСТОЧНИК KP.RU

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