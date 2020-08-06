Алкоголизм лечится на любой стадии заболевания

Лечение алкоголизма в Перми и нашей стране очень значимо. Фото: Наркологический центр

Современное российское общество страдает от последствий алкоголизма. Судя по официальным данным, более 2 % населения страны — алкоголики, реальная же картина выглядит еще более мрачной. Это связано прежде всего с культурой нашего народа, ведь сложно себе представить не только какое-нибудь мероприятие, но и обычную встречу друзей без возлияний. Именно в этой связи у многих и формируется алкогольная зависимость.

Актуальность проблемы алкоголизма в Перми

В 21 веке алкоголизм встречается гораздо чаще, чем принято считать, ведь до сих пор в общественном сознании преобладает уверенность, что алкоголики — это асоциальные элементы, которые из-за зависимости потеряли все: семью, работу, здоровье. На самом же деле это заболевание встречается у большого количества внешне достаточно успешных людей, которые, однажды начав пить, сразу потеряли контроль над употреблением спиртного.

По этой причине лечение алкоголизма в Перми и нашей стране очень значимо. Наибольшую эффективность дают методики, которые применяются в специальных клиниках для алкоголиков и реабилитационных центрах. Дело в том, зависимость от психоактивных веществ — это не только физиологическая проблема. Она вызывает серьезные психологические изменения, духовную и социальную деградацию. В этой связи лечение также должно быть комплексным. Очень важно не только преодолеть физиологическую зависимость от вещества, но и освободиться от синдрома психологической тяги. Для этого важно определить, какие причины вызвали формирование зависимости: одни рассматривают алкоголь как способ снятия стресса, другие — не представляют себе полноценный отдых без возлияний, кто то при помощи него глушит состояние одиночества и др.

Психолог наркологического центра Павел Антипин. Фото предоставлено наркологическим центром

- Вместе с квалифицированным психологом зависимый определяет психологические проблемы употребления и шаг за шагом решает их. Только такой подход способен обеспечить длительный результат, - объясняет психолог наркологического центра Павел Антипин.

Дело в том, что часто, даже отказавшись от употребления, бывший алкоголик воспринимает свой отказ как своего рода жертву. Но это непродуктивный подход. Важно, чтобы больной осознал, что на самом деле алкоголь забирает радость жизни, здоровье, способность ценить каждый прожитый миг, получать удовольствие от повседневных дел. Только в этом случае зависимый может навсегда избавиться от пагубного пристрастия.

Современные подходы к лечению алкоголизма

Наиболее эффективной методикой считается комплексное лечение, терапия, которая охватывает все аспекты жизнедеятельности человека.

На первом этапе больной избавляется от физического пристрастия к веществу. Параллельно с этим осуществляется также серьезная психологическая работа, которая направлена на то, чтобы помочь больному адекватно оценить свое состояние и преодолеть психологический барьер, мешающий признать собственную зависимость. Важным фактором данной программы является духовное и моральное саморазвитие. Благодаря постоянному духовному развитию человек значительно улучшает качество своей жизни и способен оценить по достоинству преимущества жизни вне употребления.

Важно помнить, что алкоголизм — это сложнейшее заболевание, которое имеет хроническую природу. Оно не проходит само по себе. С каждым новым срывом или запоем ситуация будет только ухудшаться. Не стоит ждать обострения недуга, обращайтесь за помощью к профессионалам прямо сейчас!

В справочном наркологическом центре вам помогут подобрать оптимальное учреждение в Перми и в Пермском крае, где оказывают квалифицированную помощь тем, кто страдает от алкогольной зависимости. В этом вам поможет максимально полная информация о каждом из учреждений, специализирующихся на реабилитации алкоголиков.

Лечение поможет вернуть больным радость здоровой жизни без алкоголя. Большое внимание в центрах уделяется дальнейшему взаимодействию алкоголиков в обществе. На многочисленных тренингах и семинарах он выбирает наиболее приемлемые для себя стратегии отказа от предложения выпить. Вы не только сможете избавиться от зависимости, но и обрести навыки полноценной жизни без употребления. Не теряйте возможности возвратиться к здоровому способу жизни. Мы поможем вам.

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