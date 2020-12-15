Коронавирус в Перми, последние новости на 16 декабря 2020 года: в Пермском крае начали выдавать бесплатные лекарства пациентам с неподтвержденным коронавирусом

На портале «Госуслуги» запущен сервис обратной связи по вопросу коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» продолжает наблюдать за развитием ситуации с коронавирусом в Пермском крае. С этой недели амбулаторным пациентам с неподтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция», но имеющим соответствующие симптомы, будут выдавать бесплатные лекарства.

Ранее лекарства выдавались только тем жителям региона, у которых был положительный тест на коронавирус, либо внебольничная вирусная пневмония. Решение о выдаче препаратов также принимает медработник. Во время осмотра он оценит состояние больного и решит, нужно ли назначать препараты. Если да, то лекарства выдадут сразу после того, как пациент подпишет согласие на прием медикаментов.

За минувшие сутки в регионе установился очередной рекорд по числу заболевших. По данным Роспотребнадзора, в регионе выявили 320 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 148 человек проходят лечение в больницах, 172 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Скончались за сутки 33 пациента с положительным тестом на ковид. На карантине остаются 4000 человек, в больницах на лечении - 2083 пациента, на ИВЛ - 108.

Фото: оперштаб

Общее число инфицированных в Пермском крае с начала эпидемии и на утро 16 декабря достигло 25 339. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,01 (на 14 декабря – 1,02).

Также на портале «Госуслуги» запущен сервис обратной связи по вопросу коронавируса: https://www.gosuslugi.ru/10092/1. Теперь жители Пермского края могут зайти в свой личный кабинет на «Госуслугах» и сообщить о проблеме с вызовом скорой помощи, дозвоном в медучреждение или на горячую линию по COVID-19.

Чтобы сообщить о проблеме, необходимо заполнить электронную форму сообщения: описать ситуацию, сформулировать суть, а также указать дополнительную информацию – это может ускорить срок рассмотрения. В одном сообщении важно описать одну проблему. Если проблем несколько, то следует написать о каждой отдельно. Ответ заявитель получит в личном кабинете, а также на электронную почту. После получения ответа можно оценить качество решения проблемы. Если она не решена, то есть возможность поставить низкую оценку, после чего последует проверка работы ведомства.