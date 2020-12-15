Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 16 декабря 2020 года: в Пермском крае начали выдавать бесплатные лекарства пациентам с неподтвержденным коронавирусом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Перми на 16 декабря 2020 года
Борис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий
На портале «Госуслуги» запущен сервис обратной связи по вопросу коронавируса

На портале «Госуслуги» запущен сервис обратной связи по вопросу коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» продолжает наблюдать за развитием ситуации с коронавирусом в Пермском крае. С этой недели амбулаторным пациентам с неподтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция», но имеющим соответствующие симптомы, будут выдавать бесплатные лекарства.

Ранее лекарства выдавались только тем жителям региона, у которых был положительный тест на коронавирус, либо внебольничная вирусная пневмония. Решение о выдаче препаратов также принимает медработник. Во время осмотра он оценит состояние больного и решит, нужно ли назначать препараты. Если да, то лекарства выдадут сразу после того, как пациент подпишет согласие на прием медикаментов.

За минувшие сутки в регионе установился очередной рекорд по числу заболевших. По данным Роспотребнадзора, в регионе выявили 320 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 148 человек проходят лечение в больницах, 172 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Скончались за сутки 33 пациента с положительным тестом на ковид. На карантине остаются 4000 человек, в больницах на лечении - 2083 пациента, на ИВЛ - 108.

Фото: оперштаб

Фото: оперштаб

Общее число инфицированных в Пермском крае с начала эпидемии и на утро 16 декабря достигло 25 339. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,01 (на 14 декабря – 1,02).

Также на портале «Госуслуги» запущен сервис обратной связи по вопросу коронавируса: https://www.gosuslugi.ru/10092/1. Теперь жители Пермского края могут зайти в свой личный кабинет на «Госуслугах» и сообщить о проблеме с вызовом скорой помощи, дозвоном в медучреждение или на горячую линию по COVID-19.

Чтобы сообщить о проблеме, необходимо заполнить электронную форму сообщения: описать ситуацию, сформулировать суть, а также указать дополнительную информацию – это может ускорить срок рассмотрения. В одном сообщении важно описать одну проблему. Если проблем несколько, то следует написать о каждой отдельно. Ответ заявитель получит в личном кабинете, а также на электронную почту. После получения ответа можно оценить качество решения проблемы. Если она не решена, то есть возможность поставить низкую оценку, после чего последует проверка работы ведомства.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Пермском крае 2020: последние новости

Рекомендуемые