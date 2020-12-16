Напомним, 21- летняя Анастасия пропала 13 августа. В этот день она вышла от родителей из дома в Микрорайоне Гайва, сказав, что пойдет в гости к младшей сестре. Пройти Насте нужно было всего несколько сотен метров. Но до места она так и не дошла.

Девушку объявили в розыск, к поиску подключились волонтеры, полицейские, родители и друзья Насти. Несколько дней они прочесывали лес рядом с домом, обошли все заведения в радиусе последнего сигнала, который исходил с ее мобильного, но 18 августа, к несчастью, девушку нашли погибшей в лесу в нескольких сотнях метров от дома. Мама Насти до последнего не верила в суицид дочери.

Как рассказали родственники погибшей, результаты судмедэкспертизы установили смерть Анастасии в промежутке от 48 до 72 часов. Но место, где нашли ее тело, несколько раз прочесывали волонтеры, родители и друзья. Тела девушки там не было. Оно появилось только на пятый день после исчезновения. А за день до его обнаружения на том самом месте был местный житель.

- Он собирал грибы, - вспоминает родственник погибшей. - Прямо у дерева, где позже и нашли тело Насти, мужчина нашел маленький подберезовик. Но не стал его срывать, решил оставить до завтра. А когда на следующий день пришел, увидел Настю ( По закону, мы не можем описывать способ суицида, однако можем сказать, что узел с легкостью развязывался при малейшем давлении)

Еще одним загадочным фактом было и то, что одежда на погибшей была абсолютно чистая. Ни на белых кроссовках девушки - ни сверху, ни на подошве - ни на светлых джинсах не было ни капли грязи, несмотря на то, что по результатам судмедэкспертизы в крови девушки обнаружено 2,7 промилле алкоголя, а чтобы добраться до той самой березы, нужно преодолеть овраг.

- Там и трезвый человек с трудом пройдет, не споткнувшись, а в таком алкогольном опьянении можно раз 10 упасть. Все равно на одежде остались бы следы грязи. А дождь, который шел в ночь перед обнаружением тела, не смог бы полностью все смыть, - недоумевали родственники.

Но после беседы со следователем, родственники все же поверили в версию о самоубийстве. Следов криминального характера на теле Анастасии обнаружено не было.

Родственники предполагают, что суицид Анастасия совершила не в лесу, а тело подбросили позже. Кто? Этот вопрос остается без ответа.

В любом случае сейчас родные Анастасии все же узнали правду, ведь все это время они не могли смириться с мыслью, что Анастасию убили, а преступник разгуливает на свободе.

- Время, конечно, не лечит, не лечит ни капли. Разве можно вылечить разбитое на куски сердце? Нет. Вы просто продолжаете жить с этим дальше. Настя была моим лучиком света, солнышком, ангелочком. Я в жизни не могла предположить, что она способна на подобное. Слава богу, у меня осталась ее дочь, я смотрю на нее и вижу в ней Настю, в ее глазах и улыбке, - говорит мама погибшей Анастасии.

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