Маршрут поезда «Таврия» Симферополь–Екатеринбург продлен до Перми

Фото: permkrai.ru

Компания «Гранд Сервис Экспресс» продлила маршрут поезда «Таврия» Симферополь–Екатеринбург до Перми. Поезд из Симферополя в Пермь будет отправляться по четвергам и воскресеньям и следовать через Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Челябинск и Екатеринбург. В обратном направлении - по вторникам и пятницам. Время в пути от Перми до Симферополя составит 75 часов - чуть больше 3 суток.

Первый поезд «Таврия» № 141/142 отправился в Крым 15 декабря. Время отправления – 16.04. Состав доберется до Симферополя 18 декабря в 15.40 по московскому времени.

Маршрут поезда проходят по новой железнодорожной ветке через Керченский пролив по Крымскому мосту.

Билеты можно купить на официальном сайте компании grandtrain.ru, в кассах железнодорожных вокзалов и на сайтах агентов продаж. Стоимость плацкартного места на 15 декабря – от 6891 рубля, купейного – от 6850,7 рубля. 22 декабря поездка из Перми в Симферополь в плацкарте обойдется дешевле от 5565 рублей.