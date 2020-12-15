Шесть важных дел экс-мэра Перми

Фото: городская администрация.

Потомственный строитель, Дмитрий Самойлов окончил политех по специальности «инженер-строитель». Во многом это определило основные приоритеты работы. Впервые муниципалитет стал сам выступать заказчиком строительства школ, детских садов (раньше выкупали готовые объекты у застройщиков). Стали возводить школы и бассейны, которые до этого не строили десятилетиями.

В Перми начали строить муниципальные дома для переселения жильцов ветхих домов. Объем финансирования расселения аварийного жилья увеличился в 2 раза, и в 2020 году новое жилье получили 1808 пермяков.

При Самойлове решилась проблема с подрядчиком на набережной, и ее отремонтировали от Соборной площади до порта Пермь.

В городе начались крупные дорожные стройки. Так, улица Героев Хасана расширена до 6 полос на пересечении с Транссибом, построен новый путепровод без остановки движения поездов, расширена улица Макаренко, реконструирована площадь Восстания, отремонтированы пути на Северной дамбе.

Началось и строительство объектов к 300-летию города. Многие из них уже в финальной стадии: это реконструкция улицы Революции, где появятся трамвайные пути, возвращение исторического облика Компроса, ремонт набережной, которая уже стала самым посещаемым местом отдыха пермяков, начало проектирования набережной в Кировском районе.

Ход всех работ Дмитрий Самойлов контролировал лично, выезжая на стройки.

Исчезли очереди в детские садики

В городе начали активно строить и ремонтировать детские сады и школы. В итоге исчезли очереди для детей с 3 до 7 лет. Сейчас садики стараются строить по принципу «ближе к дому» - в тех микрорайонах, где в них самая большая потребность.

Для поддержки талантливых школьников был запущен персональный проект «Золотой резерв», ежегодно победителям выплачивались премии главы города.

В Перми пошли навстречу многодетным семьям и первыми в крае внедрили пилотный проект - выплаты вместо земли, которые сейчас еще можно потратить на погашение ипотеки.

Активно, в том числе личным примером, Дмитрий Иванович поддерживал пермский марафон - пробежал 10 километров за 58 минут. Пермь узнали как один из центров марафонского движения.

Бюджет на развитие

Одной из первых задач, которую поставил Дмитрий Самойлов, став главой Перми, - увеличить инвестиционную составляющую бюджета. С 2014 по 2020 год объем средств на развитие города увеличился с 4,6 до 15,3 миллиарда рублей. В проекте бюджета 2021 года заложено уже 16,8 миллиарда.

Город активно участвовал сначала в федеральных, потом в национальных проектах, благодаря этому удалось привлечь немало средств.

Развитие городской среды

При Самойлове строились спортивные и детские площадки. Возродился муниципальный автопарк, что позволило закупить новые автобусы и трамваи.

В 2014 году начинали с весьма скромных объемов годового ремонта дорог - 270 тысяч квадратных метров. С 2016 года в городе ежегодно обновляли по 1 миллиону квадратных метров дорожного покрытия. Финансирование на ремонт дорог значительно выросло - с 200 миллионов рублей до беспрецедентных 3,7 миллиарда рублей (с учетом софинансирования из федерального и краевого бюджетов). Доля дорог в нормативном состоянии выросла с 43 до 65 процентов в 2020 году.

Заставил глав районов ходить пешком

Сфера благоустройства - еще одна важная зона ответственности. Пятилетние контракты на содержание дорог, ужесточение требований по ним, применение современных реагентов.

При Самойлове в структуре администрации появилась административно-техническая инспекция, которая занимается контролем уборки улиц. При этом мэр заставил глав районов зимой ходить пешком по своей территории и выкладывать отчеты о маршрутах в соцсети.

Принимал системные кадровые решения

При Дмитрие Самойлове замы стали совмещать свои должности с должностями начальников профильных департаментов - для закрепления персональной ответственности за принятие решений.