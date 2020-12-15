Глава Перми Дмитрий Самойлов ушел в отставку

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Это, конечно, сенсация, хотя и ожидаемая. Казалось бы, глава Перми - фигура почти бессменная. Дмитрий Самойлов стал главой города еще при губернаторе Басаргине - в феврале 2014 года. И без малого семь лет руководил столицей Прикамья.

Ему оставалось работать меньше года: до ноября 2021-го. Но, не дождавшись окончания срока, мэр подал в отставку.

Дмитрий Самойлов: пост сдал. Фото: городская администрация.

- Дмитрий Иванович направил в Думу заявление о сложении полномочий, - сообщил и.о. председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин на вчерашнем заседании и внес в повестку внеочередной вопрос. - Нам предстоит рассмотреть два вопроса: об его отставке и назначении временно исполняющим главы города Алексея Дёмкина.

Из кресла директора в мэры

Исполнять обязанности главы города 47-летний Алексей Дёмкин будет до новых выборов. Пермские депутаты единодушно утвердили в этой должности своего бывшего коллегу: он был избран в Думу сентябре 2016 года и работал председателем комитета по пространственному развитию.

А в конце ноября был назначен первым заместителем Самойлова. Ради политической карьеры ему пришлось оставить строительный бизнес и должность генерального директора АО «Пермский завод силикатных панелей».

Алексей Дёмкин: пост принял. Фото: городская администрация.

До выборов депутаты должны утвердить «выборный механизм» и объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Перми.

В общих чертах процедура уже известна, осталось только назначить дату. Отбирать кандидатов будет конкурсная комиссия из 12 человек: 6 из них будут представлять Пермскую гордуму, и столько же назначит губернатор Пермского края. Претенденты представят комиссии программу развития Перми, а также пройдут индивидуальное собеседование. По итогам конкурса на рассмотрение депутатов представят две кандидатуры.

Главой Перми станет тот, кто получит наибольшее количество голосов депутатов.

«Люди ждут перемен»

- Очень сложно найти правильные слова, чтобы оценить итоги нашей семилетней работы, - обратился к депутатам Дмитрий Самойлов. - Наверное, самое главное, что мы определили болевые точки и проблемы города, а затем искали и находили пути их решения. Уверен, что принятый городской бюджет на трехлетку позволит полностью реализовать все крупные проекты, начатые к 300-летию Перми.

- Люди всегда ждут перемен к лучшему, а особенно в такое время как сейчас, и мы должны показать достойный результат, - пообещал в свою очередь Алексей Дёмкин. - Готов направить все свои знания и управленческий опыт на служение пермякам.