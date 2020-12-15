278 школ из Пермского края получили новые компьютеры и интерактивное оборудование

С помощью современной техники у школьников появится возможность совершенствовать свои навыки и компетенции. Фото: минобр Пермского края.

В этом году 278 школ Прикамья получили новую современную компьютерную технику и интерактивное оборудование. На этой неделе завершат поставку нового компьютерного и интерактивного оборудованияв в 101 школу из 50 населенных пунктов Пермского края . Теперь у 240 тысяч школьников Прикамья (а это более 70% от всех учеников региона) получат возможность совершенствовать свои навыки и компетенции.

Все это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным и при поддержке краевых властей.

- В сфере образования необходимо устранять территориальное неравенство, - не раз подчеркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Все дети должны получать качественное образование. Это позволит ребятам «прокачать» свои навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда.

Сейчас у ребят из небольших поселков открываются новые образовательные горизонты. Фото: минобр Пермского края.

Для достижения этих целей в крае продолжается техническое оснащение школ, создаются новые центры притяжения для дополнительного образования детей с современным оборудованием.

- Мы должны заниматься переоснащением средних образовательных учреждений, школ, - отмечает Дмитрий Махонин. - Пермский край стал одним из первых регионов России, где в этом году началась цифровизация образовательного процесса. Помимо федеральной поддержки, на совершенствование технической базы выделяются деньги из краевого бюджета.

- Участие Пермского края в проекте внедрения целевой модели ЦОС (Цифровая образовательная среда) никоим образом не отменяет традиционное очное образование, - уточняет министр образования и науки Раиса Кассина. - Все оборудование, которое мы закупаем, направлено лишь на усовершенствование образовательного процесса как в Перми, так и в отдаленных территориях и малых городах.

Например, в поселке Половинка Чусовского городского округа в небольшой школе, где занимается 57 детей (структурное подразделение Скальнинской школы), появились интерактивные панели, ноутбуки для детей и учителей и МФУ.

- Буквально на прошлой неделе нам установили это оборудование, и ребята уже познакомились с возможностями новой техники, - рассказывает директор Скальнинской школы Александр Полывяный. - Конечно, для нас это хороший подарок к Новому году. Раньше такого в нашей школе, да и вообще в поселке, не было. Сейчас у нас открываются новые образовательные горизонты!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего на обновление оборудования в Пермском крае в 2020 году было направлено почти 380 миллионов рублей из федерального и краевого бюджета.

В рамках нацпроекта в школы поступили 3,8 тыс. ноутбуков, 202 интерактивных комплекса, 101 многофункциональное устройство (МФУ). Это учреждения в Краснокамском, Юсьвинском, Ильинском, Частинском, Кишертском, Гайнском, Кунгурском, Верещагинском, Бардинском, Кудымкарском, Кочевском, Краснокамском, Чердынском, Пермском, Куединском, Карагайском, Ординском и Октябрьском районах, а также в городах Добрянка, Чусовой, Горнозаводск, Чайковский, Оханск, Оса, Березники, Кизел, Кунгур, Чернушка, Лысьва, Соликамск, Гремячинск, Краснокамск, Красновишерск, Нытва, Губаха, Очер и Пермь.

Кроме того, благодаря краевой поддержке 177 школ Пермского края смогли закупить и модернизировать учебное и компьютерное оборудование. В частности, планшеты, ноутбуки, проекторы, компьютеры и др.