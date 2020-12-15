Прививки от коронавируса: Что, даже шампанского на Новый год нельзя?

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермь доставили вторую партию вакцины «Гам-Ковид-Вак», в каждой из партий - по 2600 доз. Более 400 медиков Прикамья уже сделали прививки от коронавирусной инфекции. Это те люди, которые работают в «красных зонах» и службе неотложной помощи, то есть непосредственно общаются с больными ковидом. Но вакцинацию проходят только желающие. Перед тем, как сделать прививку, медики подписывают информированное согласие, их осматривает врач на предмет противопоказаний.

Вакцинацию прошли врачи и медсестры Перми, Осы, Нытвы, Чусового. Следующими прививки будут делать медики Частых, Березовки, Очера, Сивы, Кунгура. Сейчас идет первый этап вакцинации, второй этап будет проводиться в начале января, так как между двумя прививками должно пройти не менее трех недель.

Прививки делают в трех больницах Перми, Чайковского и Березников, где есть возможность хранения вакцины при температуре -20°C. Туда подвозят врачей из других стационаров, где лечат пациентов с коронавирусом. Сейчас вакцинация проводится в Центре по борьбе со СПИД и Чайковской центральной городской больнице.

- Когда сделать прививки смогут и обычные пермяки?

-Добровольная иммунизация населения от COVID-19 начнется в 1 квартале 2021 года - после окончания обычного сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, - рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края.

- Насколько безопасна вакцина «Спутник V»?

Независимый комитет по оценке клинических испытаний подтвердил эффективность и безопасность этой вакцины от коронавируса. Академик РАН, научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев отметил, что эффективность вакцины после первого этапа прививки - 69,3%, а после второго - 96,2%.

Вакцина создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом «Спутник V» успешно прошел две стадии исследований на добровольцах, у которых в итоге сформировались иммунитет к болезни.

- Правда ли, что после прививки нельзя пить спиртное в течение 42 дней?

О том, что нельзя принимать алкоголь как минимум две недели до вакцинации и 42 дня после, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Но директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что полностью отказываться от алкоголя во время вакцинации от коронавируса нет необходимости.

«Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию, - приводит его слова РИА Новости. - Но мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола»,

Александр Гинцбург уточнил, что это относится не только к «Спутнику V», но и к любому другому препарату: чрезмерное употребление алкоголя способно существенно снизить иммунитет, а значит, и эффективность от вакцинирования.

Но бокал шампанского на Новый год позволить себе можно.