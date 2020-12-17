Новый год без хлопот: «Семья» возьмет на себя все заботы о праздничном столе и подарках для близких

Фото: semya.ddwine.ru

В этом году взрослые ждут Новый год едва ли не больше, чем дети – уж очень насыщенным выдался 2020-ый. Мы всегда верим, что с последним ударом курантов начинается новая история. Так хочется поскорее ощутить это особенное чувство, когда ты закрываешь глаза, делаешь глубокий выдох и оставляешь в прошлом все, что расстраивало и не получалось, а встречаешь все, что будет радовать, к чему хочется стремиться.

И вот, кажется, до этого момента осталось совсем немного дней. Но каких! Сколько всего надо успеть! Поздравить коллег и товарищей по работе, купить подарки, сделать уборку, продумать праздничный стол, купить продукты, а потом весь день готовить, а может и не один день! А ведь еще будут пробки, переполненные парковки торговых центров. Суета, беготня. Как будто бы праздник нужно еще заслужить.

В сети магазинов «Семья» считают, что все мы уже заслужили праздник. И имеем полное право не тратить время в пробках, очередях, не волноваться, что забыли купить какой-то ингредиент. А спокойно закончить работу и заниматься приятными хлопотами и готовиться к празднику – украшать дом, выбирать наряд, поздравлять друзей и близких. А все заботы о праздничном столе и подарках для коллег и партнеров можно поручить «Семье».

На сайте semya.ddwine.ru, знакомом многим по готовым наборам продуктов, теперь представлено еще и более двухсот наименований готовых блюд, алкогольных и безалкогольных напитков, подарочных наборов для взрослых и детей, а также «мелочей» вроде одноразовой посуды, которая пригодится, если вы планируете праздновать, например, на базе отдыха.

Семь вариантов готовых подарочных наборов позволят не ломать голову, не подряжать всех коллег на упаковку, а лишь подписать теплыми словами открытку и отправить партнерам ароматный кофе и чай, изысканные конфеты, милое печенье. А если у вас принято поздравлять детей сотрудников, несколько вариантов сладких праздничных наборов есть и для них!

Фото: semya.ddwine.ru

Собрать застолье можно буквально за считанные минуты, потому что точно так же, как и подарки, готовые блюда можно заказать в несколько кликов. Тут и классические новогодние салаты – «Оливье» и «Сельдь под шубой», и изысканный «Капрезе», и напоминающие об уральских легендах «Гранат» и «Малахит», и еще несколько салатов с птицей, красной рыбой и овощами. А к ним хороший выбор закусок: заливное, профитроли с сырной пастой и грибной икрой, сырная нарезка.

Фото: semya.ddwine.ru

Горячее? Пожалуйста!

Стейки из лосося, стейки из индейки су-вид, запеченная свинина, пироги с курицей, грибами или рыбой.

Фото: semya.ddwine.ru

Ищете что-то простое, например, для встречи «девочками»?

Закажите суши или пиццу, а также возьмите тарталетки, оливки, маринованные огурчики и перчики «черри». Богатый и разнообразный стол соберется «сам собой», а вы наконец поговорите по душам.

Фото: semya.ddwine.ru

Любите сладкое или идете в гости к друзьям?

Фруктовые пироги, торты, пирожные, тающие во рту конфеты или печенья с предсказаниями – выбирайте, что нравится.

Фото: semya.ddwine.ru

Скорее всего, на праздничный стол вы захотите добавить хорошее вино. Это на semya.ddwine.ru тоже предусмотрели – несколько десятков наименований достойных вариантов со всего мира – красное, белое, розовое и, конечно, игристое. Осталось решить, как получить все, что вы выбрали. Все, кроме алкоголя, доступно для доставки. Хотите – домой, хотите – в офис, хотите в загородный дом или на базу отдыха, если они входят в зону доставки (она указана на сайте).

Алкоголь, как, впрочем, и любой заказ, доступны для самовывоза из гипермаркета на ул. Революции, 13. Чтобы заказ точно был готов в срок, сделать его лучше не менее, чем за два дня до даты доставки. И это, пожалуй, единственное, о чем вам действительно стоит позаботиться. Все остальное с радостью возьмет на себя «Семья». Мы же знаем – вы заслужили праздник!