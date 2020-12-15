До приезда пожарных подразделений из спорткомплекса эвакуированы 70 человек Фото: Вероника ПИРОГОВА

Сегодня утром 15 декабря сработала противопожарная сигнализация в спорткомплексе «Олимпия». Информация об этом появилась в группе ВКонтакте спорткомплекса.

По предварительной информации, во время проведения ремонтных работ на крыше административного корпуса, которые выполняла компания-подрядчик, произошло задымление.

Всех посетителей вывели. Никто не пострадал. Пожарные службы прибыли быстро и устранили причину.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление из-под крыши здания, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. - До приезда пожарных подразделений из спорткомплекса эвакуированы 70 человек, в том числе 28 детей. Очаг пожара обнаружен, горел теплоизоляционный материал на площади 3 кв.метра.

В ликвидации принимали участие 42 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 33 человека и 11 единиц техники.

Сотрудниками Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводится проверка. Обстоятельства и причина устанавливаются.

Все прерванные посещения будут возвращены на абонементы, клубные карты – продлены, - сообщает администрация «Олимпии».