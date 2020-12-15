Глава Перми Дмитрий Самойлов написал заявление о сложении полномочий

Дмитрий Самойлов был главой города при трех губернаторах без малого 7 лет. Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Сегодня, 15 декабря, и.о. председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин внес в повестку заседания внеочередной вопрос – об отставке главы города Дмитрий Самойлова.

- Дмитрий Иванович направил в думу заявление о сложении полномочий, - сообщил он. – Нам предстоит рассмотреть два вопроса: о его отставке и назначении временно исполняющим главы города Алексея Демкина.

Событие это было ожидаемым: еще в ноябре появилась информация, что Дмитрию Ивановичу предложили место в команде губернатора Дмитрия Махонина, в частности, пост вице-председателя краевого правительства.

На его место прочили 47-летнего депутата-строителя Алексея Демкина. Его действительно 30 ноября назначили на должность первого заместителя Самойлова. Аргумент был таким: к 300-летию Перми предстоит построить и реконструировать много крупных объектов, а Алексей Демкин – как раз из династии строителей.

До того, как Алексей Демкин стал первым замом главы города, он работал директором по продажам, а затем и генеральным директором АО «Пермский завод силикатных панелей».

В сентябре 2016 года был избран депутатом Пермской городской Думы шестого созыва по избирательному округу №1 и работал там председателем комитета по пространственному развитию.

В дальнейшем должен быть объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Перми. Отбирать кандидатов будет конкурсная комиссия из 12 человек, 6 из них будут представлять Пермскую гордуму, и столько же назначит губернатор Пермского края. Претенденты представят комиссии программу развития Перми, а также пройти индивидуальное собеседование. По итогам конкурса, на рассмотрение депутатов будет представлено две кандидатуры. Главой становится претендент, получивший наибольшее количество голосов депутатов.