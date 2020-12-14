Коронавирус в Перми, последние новости на 15 декабря 2020 года: в Пермском крае провели более 1,1 млн исследований на коронавирус

Новых заболевших обнаружили в 29 территориях региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомолка» продолжает наблюдать за развитием ситуации с коронавирусом в Пермском крае. По данным Роспотребнадзора, в регионе проведено более 1,1 млн исследований на коронавирус. В среднем в медорганизациях проводится 5,4 тысячи исследований в день.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 316 человек: 104 человека проходят лечение в больницах, 205 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 316 новых заболевших – 130 мужчин, 181 женщина и 5 детей (2 мальчика и 3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 65 человек, 127 человек в возрасте 45-65, 119 человек старше 65 лет.

Фото: оперштаб

Ежесуточный прирост больных составил 1,3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,02.

Новых заболевших обнаружили в 29 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 - 157 - выявлено в Перми. На втором месте по заболеваемости Чайковский городской округ – 22 инфицированных, на третьем – Соликамский городской округ, где зафиксировано 15 заболевших.

Всего в Пермском крае с начала эпидемии и на утро 15 декабря выявлено 25 019 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.