Ледовый сезон открыт: Где в Перми покататься на коньках

Катки открыты во всех районах Перми. Фото: архив "КП"

В Перми открылись крупные катки, но в этом сезоне в связи с эпидемией коронавируса власти ввели ограничение на их посещение.

На льду должно быть не более одного человека на 10 квадратных метрах, на крытых катках может находиться максимум 30 человек, а в раздевалках необходимо соблюдать дистанцию в 4 кв м друг от другая, включая персонал.

Более того, в этом году решили не открывать катки на эспланаде и у памятника «МиГ на взлете».

Итак, где в Перми покататься на коньках.

Спортивный комплекс имени Сухарева

Любителей активного отдыха здесь ждут по воскресеньям. Чтобы попасть на каток, нужна обязательная регистрация на сайте csp59.ru.

Сеансы с 13.00 до 13.45 и с 14.00 до 14.45.

Цена за 1 сеанс - 300 рублей. Входной билет для сопровождающих - 50 рублей, прокат коньков - от 150 до 250 рублей за 1 пару, заточка – 200.

Чтобы взять коньки в прокат, нужен любой документ, удостоверяющий личность с фотографией и залог - 1000 рублей.

Где: шоссе Космонавтов, 158 а.

Стадион «Юность»

Каток работает в субботу с 16 до 22 часа и в воскресенье с 15 до 22 часов.

Вход - 200 рублей, школьники, студенты, пенсионеры -150. Семейный абонемент на одно посещение (папа, мама и не менее двух детей до 18 лет, при предъявлении паспорта) - 500. Вход для сопровождающего - 50 рублей.

Прокат коньков за два часа - 100 рублей. В залог нужно оставить документ или 1 000 рублей. Заточка - от 150 до 250 рублей.

Где: улица Революции, 27

Стадион «Трудовые резервы»

Большой открытый каток на стадионе «Трудовые резервы», что рядом с телебашней, тоже принимает посетителей. Он работает каждый день с 9 часов до 22 часов. Технический перерыв в будни с 16.30 до 17.30, в выходные и праздничные дни с 15 до 16 часов.

Выход на ледовое поле для взрослых в будни обойдется в 200 рублей, в выходные - 210 рублей. Для детей до 10 лет цена билета - 100 и 110 рублей соответственно.

Прокат коньков для взрослых за первый час - 50 рублей, для детей до 10 лет - 30. Второй и следующие часы - 30 рублей. Сопровождение детей - 50 рублей в будни и 60 в выходные.

Выход на лед для школьников или студентов (при наличии документа) - 150 рублей в будни и 210 рублей в выходные. Заточка - 130.

Где: Патриса Лумумбы, 2.

Бесплатно посещать катки можно по вторникам, пятницам и воскресеньям. Фото: архив "КП"

Стадион «Молния»

Массовое катание проводится на трех площадках: два ледовых поля и хоккейная коробка. Каток работает со вторника по пятницу с 15 до 22 часов, в выходные и праздничные дни с 11 до 22 часов, понедельник - выходной.

Для детей до 7 лет выход на лед бесплатный. В будни для детей из малоимущих семей выход стоит 30 рублей, в выходные 40. Для школьников до 14 лет в будни - 50, выходные – 60.

С 14 лет, а также студенты и пенсионеры – 80 и 90 рублей, взрослые в будни - 100 рублей, в выходные - 110.

Прокат детских коньков - от 80 до 120 рублей в час, взрослые - 100 - 150.

Где: улица Волховская, 26.

Спортивный комплекс «Прикамье»

Платное катание здесь проходит по субботам и воскресеньям - с 15 до 21 часа.

Выход на лед для взрослого – 200 рублей, дети до 10 лет и пенсионеры – 100 рублей за час.

Прокат + выход на лед для взрослых – 250 рублей за час, для детей и пенсионеров – 150. Заточка - 100 рублей.

Где: улица Ласьвинская, 1.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бесплатные часы на льду

В этом году бесплатно покататься на коньках можно на муниципальных катках:

«Гайва» (улица Карбышева, 52)

«Прикамье» (улица Ласьвинская, 1)

«Юность» (улица Революции, 27)

«Фаворит» (улица Репина, 69)

«Спутник» (улица Мензелинская, 12)

«Победа» (улица Обвинская, 9)

«Молния» (улица Волховская, 26)

Каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а).

Как пояснили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, бесплатно посещать катки можно по вторникам, пятницам и воскресеньям, с 19 до 22 часов.

Кроме этого, в любой день со своими коньками можно приходить бесплатно детям до 7 лет с одним сопровождающим взрослым. За исключением часов, когда на катках ведутся работы по подготовке льда или проходит учебно-тренировочный процесс.

ВАЖНО

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции попасть на «Юность» и «Гайву» в бесплатные часы можно только по предварительной регистрации. Количество мест ограничено для соблюдения противоэпидемических мер. Записаться на бесплатное катание можно на портале умный-спорт.рф, а также на сайтах учреждений «Темп» (каток «Гайва») и «Орленок» (каток «Юность»).

Запуск посетителей этих катков организован в 4 захода – в 19.00, 19.30, 20.00 и 20.30. Организаторы просят приходить точно ко времени регистрации. Катание ограничено по времени - до 22.00.

Также зарегистрироваться можно по телефону. Номер для регистрации на каток «Гайва»: 274-11-21, на «Юность»: 8-982-490-06-50.

Вход на остальные 6 катков регистрации не требует.