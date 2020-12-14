В Прикамье идет настоящая зима - со снегопадами и морозами

Люблю зиму! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дачники, которые просили у небесной канцелярии больше снега для своих растений, могут быть довольны. Совсем скоро в Прикамье пожалуют снегопады. А затем - и настоящая зимняя стужа.

- На этой неделе у нас наступит привычная для пермяков зима с переменчивой погодой - чередой морозов и оттепелей, - предупреждает руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Тот уникальный по продолжительности антициклон, который с конца ноября обеспечивал нам ровную, сравнительно ясную и бесснежную погоду, уйдет на свое законное место - в Сибирь, а с Атлантики подует теплый и влажный ветер.

Снегопады начнутся уже с середины недели. В среду заметно потеплеет, днем в Перми будет от -7 до -10 градусов. Такая же погода ожидается в четверг и в пятницу в первой половине дня. Но затем она начнет резко меняться.

- Впервые за эту осень и зиму мы испытаем в выходные по-настоящему холодное арктическое вторжение, - говорит Павел Смирнов. - Суббота и воскресенье обещают быть солнечными, без осадков, и воздух будет заметно суше, чем до этого. Казалось бы, погодка за окном будет манить в лес на лыжню. Но на улице будет морозно: днем от -15 до -20 градусов, а по ночам - до -25.

Впрочем, крепкий мороз, скорее всего, продержится недолго. Что будет потом, синоптики пока не загадывают: уральская зима становится привычно норовистой.