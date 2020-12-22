«Быстро, качественно, для всех». В Перми открылся новый Центр имплантации зубов

Чтобы узнать, почему услуги нового Центра доступны каждому жителю Пермского края, мы побывали на его открытии, где пообщались с главврачом и специалистами. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В Перми на Комсомольском проспекте, 63 на базе известнейшей городской стоматологической поликлиники №5 открылся новый Центр имплантации зубов. Уникальность Центра в том, что профессиональную и качественную помощь в нем может получить каждый житель Перми и Пермского края, вне зависимости от уровня дохода. В Центре пациентам быстро и недорого окажут все услуги в области стоматологии: восстановят разрушенные зубы, установят импланты и коронки, изготовят любые зубные протезы.

Чтобы узнать, почему услуги нового Центра доступны каждому жителю Пермского края, мы побывали на его открытии, где пообщались с главврачом и специалистами.

Главврач Центра имплантации зубов Ольга Култышева

Главный врач Центра имплантации зубов Култышева Ольга Николаевна Фото: Борис МЕРКУШЕВ

От чего зависит цена? И почему ваш Центр может предоставить услуги жителям Перми и края с любым достатком?

- Мы идем по пути оптимизации. До открытия Центра цена на имплант была достаточно высока, но мы организовали наш рабочий процесс без потери эффективности, но значительно снизив затраты на операцию. Во-первых, мы одновременно готовим сразу несколько операционных. И специалист, закончив работу в одном кабинете хирургии, тут же переходит в другой, тем самым увеличивая число принятых пациентов. Во-вторых, у нас есть возможность устанавливать имплант по демократичной цене, но высокого качества. Кроме того, снизить цену на наши услуги позволяют и новые технологии, которые используются нашими специалистами. А еще в клинике сосредоточен весь цикл протезирования зубов: хирурги устанавливают имплантат, ортопеды готовят протез самого зуба или челюсти.

Кроме того, у нас есть собственная лаборатория, где производят зубные коронки и съемные протезы. Именно это и позволяет нам сделать имплантацию максимально доступной. У нас здесь, так скажем, народная имплантация, народный центр, мы заинтересованы делать качественно, быстро и недорого. Есть пациенты, которые хотят эксклюзивной услуги, и мы можем ее предложить. Но основным вектором является развитие доступной, народной имплантации.

Заведующая хирургическим отделением Пушкарева Елена

Заведующая хирургическим отделением Пушкарева Елена Александровна Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Для кого подходит имплантация? В каких случаях ее следует делать?

Если у вас нет одного или нескольких зубов, имплантация и протезирование на импланты для вас будут лучшим выбором.

Есть ли противопоказания и что в таком случае делать?

Противопоказания носят индивидуальный характер. Перед имплантацией человек проходит диагностику и консультацию специалистов, во время которой составляется план лечения. Если есть относительные противопоказания – с ними работают специалисты, готовят пациента к операции. Абсолютные противопоказания встречаются крайне редко. Кстати, всю диагностику своим пациентам мы делаем бесплатно.

Что именно вы делаете бесплатно?

Пациент получает первичную консультации хирурга, ортопеда. Бесплатно проводится также компьютерная томография двух челюстей. Если врач видит, что нет необходимости в санации и профессиональной гигиене полости рта, то операция может быть проведена тут же, буквально в течение часа.

Сколько времени занимает операция?

Если имплантация не осложнена другими манипуляциями, например, если не требуется наращивание костной ткани, то сама операция сводится к сверлению отверстия, закручиванию импланта и ушивки лунки. Да, мы ушиваем лунку, чтобы исключить попадание любой инфекции. Это может занимать около 30 минут.

В Центре используются передовые виды диагностики и современное оборудование. Фото: Центр имплантации зубов

Это больно?

Вся имплантация зубов проводится под местной анестезией. Эта не та анестезия, которую вы получаете, когда лечите зубы. Болезненных ощущений у пациента операция по установке импланта обычно не вызывает.

Когда становится понятно, прижился ли имплант?

Это становится понятно на этапе раскрытия импланта и установке формирователя десны, примерно через 4 месяца. Пациент приходит на прием, доктор осматривает установленный имплант визуально и с помощью специального прибора и определяет, прижился ли он.

Надо ли идти на больничный после имплантации?

Специально на больничный идти не нужно. Но мы рекомендуем устанавливать имплант в спокойные дни, когда у вас на работе нет аврала, можно, например, установить имплант в пятницу, если впереди у вас выходные.

Важно ли, какой именно имплант какого производителя поставят?

Да, существует много разных производителей. Все производители делают импланты из титана. Отличаются они лишь геометрией и агрессивностью. Мы проводили спектральный анализ и подтвердили, что все импланты, и премиум сегмента и недорогие, имеют высокую чистоту титана, абсолютно гипоаллергенны и биосовместимы с костной тканью человека. Поэтому мы можем предложить как импланты премиум класса, так и бюджетные, но очень высокого качества.

Заведующий ортопедическим отделением Центра имплантации зубов Александр Бабин

Заведующий ортопедическим отделением Центра имплантации зубов Александр Бабин Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Из чего делают новый зуб?

Из самых современных материалов - керамика, металлокерамика, цирконий. Мы можем делать зубы даже из золота – далеко не все клиники могут это позволить, для этого нужна специальная лицензия. Мы можем предложить как материалы премиум сегмента, так и бюджетного.

Будет ли имплант отличаться от родных зубов?

Коронковая часть вообще не отличается от своих зубов. Корень – это имплант, он, конечно, уже, чем родной корень. Но это никак не заметно.

Зубы изготавливают из самых современных материалов. Фото: Центр имплантации зубов

Не испортит ли он соседние родные зубы?

Как раз наоборот, имплант обеспечит целостность соседних зубов. Сам имплант является опорой для коронки – и это самое выгодное решение для сохранения зубного ряда. Зубы остаются абсолютно здоровыми и независимыми.

Если отсутствуют несколько зубов, можно их сделать на один имплант?

Не всегда правильно ставить один зуб на один имплант в случае, если нет нескольких зубов. Если мы поставим импланты рядом, им будет тесно, и они могут не прижиться. Можно на имплантах делать мостовидные протезы, то есть поставить три зуба, например, на два импланта. Обязательно важен уход – чистка зубов и импланта щеткой, зубной нитью или ирригатором. А раз в год обязательно профессиональная чистка и профосмотр у стоматолога.

В честь открытия Центра имплантации зубов для всех пациентов действуют колоссальные скидки: имплант (Россия) - 8990 рублей, имплант(Германия) - 9990 рублей, «зуб под ключ» (диагностика, установка импланта, изготовление и установка коронки на имплант) - от 25000 рублей. Условия акции уточняйте по телефону (342) 2-151-151.

Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 63;

Подробнее о всех акциях и скидках вы можете узнать на сайте Центра имплантации зубов и в группе ВКонтакте.

*Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста