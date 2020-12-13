Коронавирус в Перми, последние новости на 13 декабря 2020 года: в столицу Прикамья поставили вторую партию вакцины от COVID-19

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья. Фото: архив "КП"

«Комсомолка» продолжает наблюдать за развитием ситуации с коронавирусом в Пермском крае. Накануне в столицу Прикамья поставили вторую партию вакцины от COVID-19 . Лекарство под названием «Гам-Ковид-Вак» доставили самолетом в специальных термоконтейнерах в количестве 2,6 тысяч доз.

- Она предназначена для вакцинациии и ревакцинации от новой коронавирусной инфекции 1,3 тыс. медицинских работников «красных» зон стационаров Прикамья, - сообщили в пресс-службе правительства.

С каждым днем число заболевших коронавирусом в Пермском крае ставит новые рекорды. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 318 человек в 25 территориях Пермского края. 113 человек проходят лечение в больницах, 205 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Фото: оперштаб

- Из новых инфицированных 127 мужчин, 186 женщин и 5 детей (3 мальчика и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 83 человека, 150 человек в возрасте 45-65, 80 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Больше всего заболевших -168 - выявлено в Перми. На втором месте по заболеваемости Березники, где обнаружено 32 инфицированных. Третье место занимает Чернушинский городской округ, в котором заболело 19 человек.

Фото: Яндекс

Также за минувшие суки от коронавируса скончались 17 человек. С начала эпидемии коронавируса и на утро 14 декабря в Пермском выявлено 24 703 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.