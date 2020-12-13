«Операция длилась 6 часов». Врачи из Набережных Челнов спасли жизнь пермяку, у которого возникли осложнения из-за коронавируса

Алексей Дурных. Фото: скриншот видео bsmpchelny/instagram

В конце ноября в Больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах поступил 37-летний пермяк Алексей Дурных. У мужчины диагностировали расслоение аорты. Как рассказали врачи, причиной заболевания послужил ряд факторов: повышенное артериальное давление, генетика, сильные стрессы. Кроме того, совсем недавно пермяк переболел коронавирусом, что, по мнению врачей, стало причиной ухудшения его состояния.

В Набережные Челны Алексей приехал по работе. В гостинице почувствовал себя плохо и вызвал «скорую». Приехавшие медики, осмотрев пермяка, отвезли его в инфекционное медучреждение. Там врачи провели диагностику и приняли решение перевести мужчину в БСМП (Больницу скорой медицинской помощи - прим. ред.).

- Кроме того, при осмотре наши специалисты обнаружили у пациента, помимо расслоения аорты, проблемы с коронарными сосудами и отрыв у основания стенки просвета сосуда. А проявления COVID-19 увеличивали риски оперативного вмешательства. Так как из-за поражения легочнои ткани мужчина не мог нормально дышать, во время операции анестезиолог-реаниматолог с особои тщательностью отслеживал дыхательную функцию организма. Несмотря на сложность и риск, операция, которая включала в себя несколько этапов и длилась почти 6 часов, прошла успешно, - сообщили в instagram БСМП.

«Сердечная команда» БСМП во главе с Рамисом Якубовым, смогла спасти пермяка, заменив восходящии отдел дуги аорты протезом, предусмотрительно поставив стенты в сонные артерии, чтобы минимизировать риск возникновения инсульта во время операции.

- Благодаря слаженнои работе наших специалистов: Рамиса Якубова, Рашида Садыкова, Мансура Потеева, Юрия Маркова, Лиры Александровои , Рустама Хисматуллина, Марата Шарафутдинова и Артура Хаи рутдинова - была спасена еще одна жизнь. Сеи час Алексеи Дурных полностью вылечился от коронавируса, чувствует себя хорошо и уже отправился домои в Пермь к своим близким, - добавили медики.