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«Со злостью кусали за ноги». В Перми на главного редактора газеты «Осинское Прикамье» напали собаки

Агрессивные животные набросились на Ольгу Семину, когда она шла по Бродовскому тракту
Борис МЕРКУШЕВ
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По словам Ольги, собаки были средних размеров, а бирок, которые говорят о том, что животные побывали в спецприемнике и прошли стерилизацию, не было

По словам Ольги, собаки были средних размеров, а бирок, которые говорят о том, что животные побывали в спецприемнике и прошли стерилизацию, не было

Фото: Василий Вахрин

В субботу, 12 декабря, на Бродовском тракте на главного редактора газеты «Осинское Прикамье» Ольгу Семину набросились собаки. К счастью, ей удалось прогнать животных и отделаться легким испугом. Но ее поразил факт, что в городе собаки без причины могут напасть на человека. О своей встрече с агрессивными животными девушка рассказала корреспонденту «КП».

- Я приехала в автосервис, оставила машину на техосмотр и пошла по Бродовскому тракту, - вспоминает Ольга. - Ко мне подбежали две собаки и стали со злостью кусать за ноги. Я начала на них кричать, к счастью, они быстро отстали. Джинсы прокусить не удалось, но остались синяки и ссадины на полноги.

По словам Ольги, собаки были средних размеров, а бирок, которые говорят о том, что животные побывали в спецприемнике и прошли стерилизацию, не было.

- Муж мне не верит, говорит, что я сама их спровоцировала, - смеется Ольга. - Но я просто шла и никого не трогала. Меня удивляет, что в городе собаки могут накинуться на человека без причины. У нас в Осе тоже бегают собаки, но они добрее, что ли, на людей не нападают. Да и в последнее время администрация города уделяет этому вопросу большое внимание. Знаю про два случая в вашем городе, когда собаки насмерть загрызли людей. Это, конечно, ужасно. Слава богу мне удалось отделаться легким испугом.

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