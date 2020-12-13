В мире таких случаев, как у Алана Спенсора, от 5 до 70 на миллион. Фото предоставлено Аланом Спенсором

В декабре 2015 года американские медики поставили 64-летнему жителю Техаса Алану Спенсору страшный диагноз: редкое воспалительное заболевание скелетных мышц. Медицинским языком - миозит с включениями. В мире таких случаев, как у Алана Спенсора, от 5 до 70 на миллион.

- Миозит тела относительно редок и является аутоиммунным заболеванием, - рассказывает Алан. - Иммунитет начинает атаковать ткани собственного тела, как будто они являются чужеродными. Болезнь быстро развивалась. Через некоторое время мне стало тяжело ходить, передвигаться я мог только с ходунками. Позже стало трудно глотать и даже поднимать веки. Все методы лечения и лекарства, которые я принимал, не приносили никакого результата.

Друг Алана, который занимается медицинским туризмом в Москве, посоветовал обратиться в пермскую клинику.

- Я посмотрел вебинар и спросил врачей, могут ли они справиться с моей болезнью, - вспоминает Алан. - Они были честны, что, возможно, не смогут меня вылечить, но сказали, что могли бы помочь улучшить мое состояние. Их честность и научный подход убедили меня, что им можно доверять, и я решил полететь в Пермь.

Техасец решился на неблизкую поездку в Пермь. Фото: страница в Фейсбук клиники.

Но попасть на далекий Урал оказалось не так-то просто – не из-за расстояния, а из-за пандемии. Алан обращался в российский МИД, просил помочь корреспондентов телеканала RT. Наконец осенью поездка состоялась.

- Со мной в Пермь поехали жена и сын, - рассказывает Алан. - Полет проходил в три этапа и был для меня утомительным. Из штатов мы отправились на самолете до Лондона, потом пересели на рейс до Москвы, а оттуда на поезде до Перми. Обычно мы ездим на поезде, это дает нам время отдохнуть и возможность посмотреть окрестности. Но в этот раз, из-за нашего обширного лечения, времени осмотреть достопримечательности у нас не было. Мы немного походили по городу и посетили кафе и рестораны, особенно понравилась пицца и ваши фирменные посикунчики.

Американцу очень понравилась пермская кухня. Фото предоставлено Аланом Спесором

Первые дни в клинике Алану проводили полную диагностику всего организма.

- Из-за сопутствующих проблем со здоровьем лечение заняло пять с половиной недель, - рассказывает Алан. - Врачи смогли, скажем так, добиться ремиссии моего миозита, как это делают в случае онкологических заболеваний. Я не знаю нюансов, но, по сути, они укрепляют твою иммунную систему, из-за этого болезнь фактически засыпает. Впервые за долгие годы у меня действительно появилась надежда, что мне станет лучше, что я не буду прикован к постели.

Алана осматривают пермские врачи. Фото предоставлено Аланом Спенсором

Как оказалось, в Пермь Алан прилетает уже не в первый раз.

- Я уже гостил в вашем городе в 2010 году, - рассказывает американец. - Признаюсь, раньше я думал, что русские — недружелюбные и резкие люди, но это оказалось далеко не так. Люди в России очень счастливые и открытые. Как однажды сказала одна моя русская подруга: «В Америке женщины хотят быть мужчинами, а в России женщины хотят быть женщинами». То же самое можно сказать и о некоторых мужчинах в Америке.

Алан рассказывает, что в Америке в борьбе с коронавирусом предпринимаются те же самые меры, что и во всех странах.

- Рекомендуется социальное дистанцирование, ношение масок, дезинфекция помещений, - говорит Алан. - Вакцина от коронавируса была одобрена только вчера, и пока нет четких указаний относительно того, как она будет вводиться и кому, на следующей недели должна появится какая-то ясность. Многие американцы устают от всех новостей о COVID, ограничений и паники из-за болезни, которая поражает более 99% людей. Закрываются предприятия, люди теряют работу, нашей экономике наносится огромный ущерб.

Три недели назад Алан вместе со своей семьей вернулся домой в Техас в город Эль-Пасо. Но несмотря на то, что мужчина стал чувствовать себя лучше, ему предстоит долгая реабилитация.

- Моя болезнь была поставлена в ремиссию, которая теперь дает мне шанс восстановить мышцы и увидеть улучшение здоровья. В начале следующей недели я встречусь с врачом из нашей клиники, чтобы поделиться своим опытом. Ей уже не терпится встретиться и услышать о результатах моего лечения. Я продолжаю общаться с пермскими специалистами и даю им всю необходимую информацию о своем самочувствии, - заключил Алан.

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