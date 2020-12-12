Коронавирус в Перми, последние новости на 13 декабря: новые заболевшие обнаружены в 37 территориях региона.

Ежесуточный прирост больных составил 1,3 процента. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Данные о коронавирусе в Пермском крае на утро 13 декабря: как сообщили в Роспотребнадзоре, общее число инфицированных достигло 24385 человек. За минувшие сутки было выявлено 314 новых случаев заражения COVID-19: 103 человека проходят лечение в больницах, 211 – амбулаторно на дому Ежесуточный прирост больных составил 1,3 процента.

Из 314 новых инфицированных – 115 мужчин, 193 женщины и 6 детей (четыре мальчика и две девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 62 человека, 136 человек в возрасте 45-65, 110 человек старше 65 лет.

За минувшие сутки в Пермском крае выздоровели 373 человека. Общее количество выздоровевших составляет 18542. В больницах сейчас остается 2007 человек, из них 99 – на аппаратах искусственного дыхания. На карантине находится 4190 жителей Пермского края.

Инфографика: оперштаб

Также за прошлые сутки зафиксированы 16 смертей от коронавируса, а также 12 летальных случаев с инфицированными пациентами. Таким образом, от COVID-19 умерли 824 человека, и еще 497 инфицированных пациентов скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.

Роспотребнадзор проанализировал новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за двое суток. З аэти дни в Пермском крае зафиксировано 629 вновь заболевших - в 37 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 329 заболевших. На втором месте по заболеваемости – Чайковский городской округ, где обнаружено 38 инфицированных. Третье место занимает Соликамский городской округ, в котором заболело 29 человек.

Еще 28 жителей с COVID-19 за два дня выявлено в Чернушинском городском округе, 24 – в Чусовском городском округе, 22 – в г. Березники.

В Осинском городском округе коронавирусная инфекция подтвердилась у 17 жителей, в Добрянском городском округе – у 15, в Пермском муниципальном районе – у 14, а в Лысьвенском городском округе – у 10 прикамцев. Кроме того, в Нытвенском городском округе обнаружено 9 человек с ковидом.

По 8 больных коронавирусной инфекцией зафиксировано в Куединском и Кунгурском муниципальных районах, по 7 – в Губахе, Горнозаводском городском округе и Еловском муниципальном районе.