"Одна убита, двое ранены" В Перми будут судить сотрудницу Росгвардии, не проверившую оружие «гайвинского стрелка»

Дмитрий - гайвинский стрелок, застреливший женщину и ранивший еще несколько человек Фото: Василий Вахрин

Год назад 50-летний житель Гайвы про прозвищу Дима Индеец устроил смертельную охоту на людей. Сначала стрелял в своей квартире, потом выбежал на улицу и устроил в центре Гайвы настоящее кровавое сафари. Он стрелял в 50-летнюю женщину, которая металась, пытаясь скрыться от охотника на людей. Он перезаряжал ружье и снова палил, пока не добил ее. Потом стал охотиться на жителя микрорайона, который вышел почистить машину. Гонялся за ним и попал три раза. Затем обстрелял картечью проезжающее такси. Его пытались остановить сотрудники Росгвардии, но он ранил двоих из них. И только после того, как его подстрелили в ногу, Диму Индейца удалось повязать.

У него дома нашли целый арсенал оружия: дюжину охотничьих ножей, банки с порохом, 27 патронов с дробью, а также бесствольный пистолет «Оса». Несмотря на то, что незадолго до того он освободился по УДО из колонии, где сидел «за наркотики». Он просто не мог законно приобрести ни огнестрельное оружие, ни холодное.

Следствие установило, что охотничье ружье числилось на дочери Дмитрия. Хотя хранилось у ее отца. А инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пермскому краю, которая должна была проверять наличие оружия и условия его хранения, не проводила эти проверки более двух лет.

Но сразу после того, как «гайвинский стрелок» был задержан, сотрудница Росгвардии развила бурную деятельность.

- Чтобы скрыть свое бездействие и избежать привлечения к дисциплинарной ответственности, она совершила подлог служебных документов,- рассказали в краевой прокуратуре. - Она в то же утро внесла в акт проверки заведомо ложные сведения о дате проведения проверочных мероприятий.

Но подлог был обнаружен, в отношении инспектора возбудили уголовное дело. Как прокомментировали ситуацию в Росгвардии, она была уволена со службы по отрицательным мотивам. Теперь ее будут судить за служебный подлог.

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