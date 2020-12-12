"Только за последнюю неделю я был на нескольких похоронах". Советник губернатора считает, что отмена дистанта для школьников приведет к росту заболеваемости коронавирусом в Пермском крае

Дмитрий Жебелев: Избыточная смертность продолжает расти Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев на своей странице в фейсбуке рассказал о ситуации с ковидом в Прикамье:

"Оперштаб отменил дистанционное обучение для 9-х, 11-х классов и продлил прочие ограничения. Хорошая или плохая это новость, точно сейчас не знает никто. Число запросов по симптомам коронавируса в поисковиках впервые с сентября устойчиво снижается, стало уменьшаться и количество занятых коек в больницах. Однако избыточная смертность продолжает расти и, видимо, достигнет пика в декабре. Речь идёт о тысячах тех, кто умер, хотя мог бы жить.

Результаты тестирования на коронавирус никогда не являлись достоверным показателем реальной ситуации, а теперь, с изменением правил (отмена обязательных анализов даже для контактных без симптомов), вообще не годятся для оценки ситуации. И я бы на месте СМИ даже отказался от их публикации, или хотя бы перестал делать на них главный акцент.

Есть статистика, которую люди составляют сами – по числу запросов о симптомах коронавируса в поисковиках. Оно близко к самому достоверному показателю последствий эпидемии – избыточной смертности. Но последнюю мы можем узнать с запозданием не менее месяца. Данные же запросов по Пермскому краю показывают, что их пик пришёлся на две недели до каникул и дистанта, а после этого начал устойчиво снижаться, достигнув показателей сентября (смотрите в таблице).

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Вслед за этим снижением, стало уменьшаться количество занятых коек (данные там же). По срокам оно совпадает с запозданием после заражения, вызываемым временем на ухудшение симптомов, вызов врача и попадание в больницу. Тем более, что с последним в октябре-ноябре были серьезные проблемы. Если правила госпитализации не изменятся, в ближайшую неделю палаты будут освобождаться еще быстрее. Но это не должно никого успокаивать – пока есть хотя бы одна перепрофилированная койка, есть и ограничения на прочую медпомощь, что сказывается на здоровье людей.

Логика развития ситуации проста – сначала люди заражаются, затем у них ухудшаются симптомы, и кто-то по возможности госпитализируется, потом некоторые из них умирают. Поэтому после пиков заражений и госпитализаций начинается пик смертей. Судя по всему, прямо в эти дни.

По данным Комитета ЗАГС Пермского края (данные Росстата будут намного позже), с апреля по ноябрь этого года в регионе умерли на 4507 человек больше, чем в 2019-м. В октябре рост – на 1237 умерших, в ноябре – на 1852. Среди них не только те, кто болел коронавирусом, но и те, кто не смог получить медпомощь из-за нагрузки на здравоохранение. Большинство из них не умерли бы, если бы не было коронавируса и его последствий.

Это не просто цифры, за каждой – конкретный человек. Среди них мои знакомые и, возможно, ваши тоже (надеюсь, нет). Только я за последнюю неделю был на нескольких похоронах. И никому этого не желаю. Снизить вероятность чьего-то заражения, болезни и смерти по-прежнему может каждый, кто соблюдает дистанцию, носит маски и делает это правильно, прикрывая рот и нос, сокращает число контактов до минимума, изолируется при любых признаках ОРВИ и советует все это своим близким.

Сейчас это тем более важно, поскольку отмена дистанта для 9-х и 11-х классов в любом случае приведет к увеличению числа социальных контактов и росту риска заражений.

Берегите себя – и вы спасете жизнь и здоровье других."