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Происшествия

Он мечтал спасать людей: в Прикамье девушка убила 21-летнего парня

Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти молодого человека не удалось
Борис МЕРКУШЕВ
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Илья Г. Фото со страницы погибшего ВКонтакте

Илья Г. Фото со страницы погибшего ВКонтакте

Поздним вечером 9 декабря в одной из квартир в поселке Углеуральский Губахинского городского округа отдыхала компания молодых людей. Вскоре к ним в гости приехал общий друг, который взял с собой за компанию 21-летнего Илью. Около 4 часов утра у Ильи произошла ссора с 26-летней хозяйкой квартиры Екатериной (имя изменено - прим.ред.).

- Она схватила нож и воткнула ему в область шеи, - рассказывает подруга Ильи. - Кровь текла ручьем. Ребята вызвали скорую, Илью увезли в больницу. Несколько часов за его жизнь боролись врачи, но утром 10 декабря он скончался.

Друзья погибшего парня рассказывают, что в свои 26 лет Екатерина уже не раз привлекалась к уголовной ответственности и успела отсидеть в тюрьме.

- Она убила своего мужа, - рассказывает знакомая Ильи. - Отсидела несколько лет. Через какое-то время после освобождения совершила еще одно преступление - подрезала молодого человека. В конце ноября был суд, но ей дали 10 месяцев условно, потому что у нее малолетний ребенок. С 14 лет она состоит на учете в полиции.

О погибшем Илье друзья отзываются только хорошими словами.

- Он был душой компании, жизнерадостный, отзывчивый, - вспоминает подруга Ильи. - Рано потерял родителей, опеку над ним взяла бабушка. Поступил учиться в медучилище, познакомился там с девушкой, получил квартиру от государства, только начал жить хорошо...

Начальник губахинского межрайонного следственного отдела Альберт Гаптрахманов сообщил, что подозреваемую в преступлении арестовали.

У бабушки погибшего Ильи нет денег, чтобы похоронить внука. Его друзья и знакомые собирают средства на организацию похорон. Всех неравнодушных жителей Прикамья, кто может помочь с похоронами, просят писать подруге погибшего в социальной сети.

ЧППроисшествия: ЧП

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