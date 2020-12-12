В Прикамье при пожаре в жилом доме погибли три человека

Деревянный дом быстро загорелся Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Частный жилой дом в Кудымкарском городском округе вспыхнул в пятницу, 11 декабря, около 16 часов. К тому времени, как на место приехали первые пожарные, огонь полыхал уже по всему дому и хозяйственным постройкам.

Пожарные вытащили из горящего дома двух человек. Но оба получили серьезные ожоги и отравление угарным газом. До больницы довезти их не успели - они скончались в машине скорой помощи.

В тушении пожара принимали участие 23 человека и 10 единиц техники.

- Во время разбора горящих конструкций был обнаружен без признаков жизни еще один человек,- рассказали «Комсомолке» в пресс-службе краевого управления МЧС.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверку, выясняя обстоятельства и причину возгорания.

В Кудымкар выехала следственная бригада Следственного управления по Пермскому краю.