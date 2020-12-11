В Пермском крае поддержат малый и средний бизнес

В Пермском крае число занятых в малом и среднем бизнесе должно вырасти до 435 тысяч человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Вопрос развития малого и среднего предпринимательства очень важен для нас, - отметил на заседании правительства губернатор Дмитрий Махонин. - В Пермском крае функционирует порядка 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В них задействованы примерно 30 процентов экономически активного населения региона. И нам необходима долгосрочная программа развития, рассчитанная на 10 лет. Но надо не просто принять документ, а достигнуть тех показателей, которые в нем прописаны. То есть увеличить количество занятых в малом бизнесе на 100 тысяч, а также число самозанятых. Ввести формы поддержки в виде удобных микрозаймов и кредитов по льготным ставкам.

Все это предусматривает программа развития малого и среднего предпринимательства, рассчитанная до 2030 года.

- Впервые в регионе документ по поддержке малого и среднего бизнеса разработан совместно с предпринимательским сообществом, создана дорожная карта, в которую включены основные векторы развития, - рассказала руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края Екатерина Макаренко. - Цель программы - создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, повышение его конкурентоспособности, обеспечение социальной устойчивости и роста занятости населения.

Согласно Программе к 2030 году в Пермском крае число занятых в малом и среднем бизнесе должно вырасти до 435 тысяч человек.

Программа предусматривает три направления развития предпринимательства: создание благоприятных условий для бизнеса, развитие конкуренции и перспективных ниш, эффективная система господдержки.

Сейчас предприниматели в территориях Пермского края плохо информированы о том, какие существуют федеральные и региональные программы развития бизнеса и как можно принять в них участие. Поэтому в Программе предусмотрено обучение глав муниципальных районов и ответственных лиц за развитие малого и среднего бизнеса.

Будет организована единая интерактивная карта инфраструктурной поддержки бизнеса. И календарь, в котором будут размещаться все мероприятия, проводимые в Пермском крае. Планируется регулярно проводить обучение субъектов МСП по особенностям участия в госзакупках, продвижению товаров на внешнем и внутреннем рынках.

Также создается Дом предпринимателей – площадка для начинающих бизнесменов, где они смогут воспользоваться коворкингом и использовать площадку для успешной коллаборации. Разработаны программы, направленные на повышение привлекательности самозанятости и легализации тех людей, которые сейчас занимаются предпринимательской деятельностью без оформления официальных документов.

- Вы поставили перед собой очень амбиционные задачи, - так оценил Программу президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин.- Но надо признать, меры предлагаются глобальные и конкретные.

Александр Калинин напомнил, что весной, когда он встречался с главой Пермского края Дмитрием Махониным, тот отметил, что развитие среднего и малого предпринимательства – один из приоритетов и поставил перед подчиненными задачу разработать соответствующую стратегию.

- Приятно видеть, что в Пермском крае слова не расходятся с делом,- отметил Александр Калинин. – В разработке стратегии принимали участие те, кто непосредственно занят в бизнесе. Поэтому в нее вошли самые актуальные вопросы для малого бизнеса: выхода на большие рынки, сопровождение инвестиций, безопасность ведения дел. Бизнес должен понимать, что будет поддержан, причем понятными мерами.