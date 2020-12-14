50 тысяч фильмов от WINK, умная камера и идеальный домашний питомец

Дед Мороз рассказал о подарках, которые станут самыми желанными для горожан

Что хотят получить пермяки на Новый год? Официальный Дед Мороз Пермского края - Иван Лебедев - специально пришел в гости в компанию «Ростелеком», чтобы рассказать о подарках, которые станут самыми желанными для горожан накануне Нового 2021-го года.

- В моем хит-параде подарков есть и такие, о которых я раньше никогда не слышал, - признался Дед Мороз.

Лучшие подарки к Новому году

И в самом деле, если новогодние шары, духи, термокружки, игрушки, сладости и разнообразные гаджеты попадают в мешок Деда Мороза уже не первый год, то с новинками от «Ростелекома» новогодний волшебник еще не успел познакомиться. Рассказала о них дедушке Анна Сюзева, директор по массовому сегменту пермского филиала ПАО «Ростелеком».

Камеры видеонаблюдения - это умная цифровая видеокамера со встроенной инфракрасной подсветкой, широким углом обзора, датчиками звука и движения, которая отлично работает в темноте.

Мимо видеокамеры даже Дед Мороз не пройдет мимо незамеченным

- Если камера зафиксирует движение в квартире в тот момент, когда в ней нет хозяев, или произойдет отключение электричества, устройство оперативно отправит оповещение об этом хозяину,- рассказала Анна Сюзева. - Внутренняя камера работает через wi-fi, она имеет функцию обратной связи. Вы сможете наблюдать за происходящим в доме онлайн или в записи, можете проконтролировать, чем занимаются ваши дети или домашние животные. Есть и микрофон, через который всегда можно пообщаться с ребенком. И даже Дед Мороз не пройдет мимо нее незамеченным! А записи с камеры доступны только владельцу устройства

Телевизионная приставка WINK, с помощью которой вы можете смотреть любой канал и свои любимые телепрограммы тогда, когда вам удобно.

- Интерактивное телевидение WINK предлагает более 300 телеканалов, в том числе 140 в формате HD, и 5 в формате 4К, - объяснила Анна Сюзева. - В сервисе «Видеопрокат» находятся более 50 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, так что в новогодние каникулы будет что посмотреть. А удобное меню позволит легко разобраться во всем разнообразии контента.

В новогодние каникулы будет что посмотреть и взрослым, и детям

Благодаря приставке WINK любой канал или телепрограмму можно поставить на паузу, а потом через какое-то время продолжить просмотр. Кроме того, через wi-fi к этой приставке можно подключить до семи устройств - планшет, компьютер, несколько мобильных телефонов. То есть вся семья может в одно и то же время смотреть разные фильмы. Если же скачать на телефон бесплатное приложение Wink, то смотреть телеканалы можно и в автобусе, и в кафе, и даже в очереди в поликлинику.

Ну и новогодние каникулы точно не покажутся скучными с таким запасом видеоконтента!

Игровой роутер - подарок для настоящих игроманов или для тех, кто только начинает овладевать онлайн-играми.

Игровой роутер с использованием искусственного интеллекта создан специально для геймеров. Он приоритезирует игровой трафик, а, значит, позволяет получать преимущество в игре. А в праздничные дни можно играть по сети всей семьей на высоких скоростях, которые обеспечит роутер.

Умная капсула Маруся - внутри капсулы живет голосовой помощник с чувством юмора, который может даже шутить с вами.

Колонка-капсула Маруся умеет даже мурлыкать

Колонка-капсула Маруся может находить и включать телеканалы, искать сериалы. Она станет сердцем «умного дома», сможет управлять розетками. Благодаря шести цифровым микрофонам Маруся сможет распознавать речь хозяина на расстоянии до 6 метров. Маруся может позвонить вашим друзьям ВКонтакте, чтобы поздравить с наступающим Новым годом, рассказать детям сказку, включить радио или музыку со смартфона, исполнить рождественские песни для дружной компании и даже мурлыкать, если ее погладить. Идеальный домашний питомец!