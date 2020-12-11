Отдых с семьей в новогодние каникулы 2021 в Пермском крае: куда поехать, цены, направления

Фото: Vk конный клуб "Слобода".

Новогодние каникулы - замечательное время для того чтобы побыть с семьей. Отдыхать нам предстоит 10 дней и сидеть дома, конечно, не хочется. Мы подобрали несколько вариантов, куда можно поехать в зимние каникулы в Пермском крае в 2021 и сколько это стоит.

Конный клуб «Слобода»

«Слобода» ждет всех, кому в новогоднюю ночь хочется свежего воздуха, запаха живых елок, чистого снега и моря позитива. Конный клуб приглашает на экскурсию в мир уникального орловского рысака и новогодний квест «Зимовье зверей». В программу входит: экскурсия на конный завод. Показ племенных лошадей. Катание верхом (инструктор катает в поводу). На санях под перезвон колокольчиков гости отправятся в сказочный лес на встречу с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и другими героями.

Можно в «Слободе» и встретить сам Новый год. Гостей разместят в гостинице, накроют праздничный стол, будет фейерверк, профессиональный ведущий и живой звук. 1 января завтрак и увлекательная экскурсия на конный завод, а потом обед.

Цена: Квест - 300 рублей с человека. Можно заказать горячий обед от 150 рублей. Празднование Нового года от 8000 рублей на взрослого с проживанием, дети до 3-х лет - бесплатно. Дети до 7 лет - 3000 рублей, дети до 14 лет – 5600 рублей.

Адрес: Нытвенский район, село Сергино.

Телефон: +79082537661.

Фото: VK "Акватория"

Термальный комплекс «Акватория»

Организаторы заявляют, что это место, где можно восстановить силы и получить массу приятных ощущений в кругу родных и друзей. На территории есть уникальный бассейн глубиной от 1.40 м до 1.60 м включает в себя: гидромассажи сидячие и стоячие, аэромассажи, водопады, противоток, 2 чаши для детей глубиной 50 и 70 см.

Температура воды в зимнее время 38 градусов, благодаря чему здесь можно купаться круглый год под открытым небом. Еще русская баня на дровах.

Комплекс работает ежедневно с 10.00 до 23.00, в пятницу и субботу до 23.00

Цены: выходные и праздники: 600 рублей - 1 час, 1000 рублей - 2 часа, 1200 рублей - 3 часа, 1800 рублей безлимит. Льготная категория: дети 4-14 лет, пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды: 400 рублей - 1 час, 600 рублей - 2 часа, 850 рублей - 3 часа, 1500 рублей – безлимит. При предъявлении подтверждающего документа. Дети до 3-х лет включительно бесплатно.

Адрес: Пермский район, Протасы, коттеджный поселок «Тихие пруды» ул. 48-ой квартал д. 8

Телефон: +7 (342) 200-85-55.

Фото: Vk Monkey Park

Monkey Park

Это парк отдыха и развлечений на свежем воздухе, в черте города. Там есть веревочный парк, 6 теплых и уютных беседок вместительностью от 8-ми человек и мангальной зоной, русская баня на дровах, веранда. Уже сейчас парк приглашает окунуться в настоящее новогоднее волшебство и пройти квест «Пятая Стихия».

Участникам предстоит побывать в четырех необычных местах нашей Планеты, собрать древние артефакты и разгадать главную загадку Нового 2021 года. С детьми работают профессиональные аниматоры. Уровень сложности заданий меняется в зависимости от возраста участников.

Цена на квеста: 1000 рублей с человека.

Телефон: 8 (342) 247-72-17, 8-908-276-16-20.

Адрес: Самаркандская 2.

Фото: Vk "Резиденция Деда Мороза в Перми"

Резиденция Дедушки Мороза в Перми

Да-да, в Перми тоже есть Резиденция Деда Мороза. Организаторы уверяют, что создали безопасную программу на свежем воздухе.

В стоимость билета включено: фото с белоснежными наряженными собачками, катание на горке, новогодний подарок из Великого Устюга (500 грамм) с запиской от дедушки Мороза и Снегурочки, веселая программа у елки с героями Резиденции (7 персонажей)! Гости увидят красивую Резиденцию, где живет Дедушка Мороз. Можно посидеть на волшебном троне и прикоснуться к посоху исполнения желаний

Цена: детский билет от 1200 рублей, 490 рублей - взрослый.

Адрес: Берег Камы, 20 а.

Телефон: +7 (982) 454-40-43.

Фото: VK Кунгурская ледяная пещера.

Кунгурская Ледяная пещера

Кунгурская Ледяная пещера и туристический комплекс «Сталагмит» приглашают на вечеринку с банкетом в новогоднюю ночь с ведущим и шоу балетом «Crush».

Цена взрослого билета 31 декабря 5500 рублей, детского 3100 рублей. Эта же программа в ночь с 1 на 2 января - взрослый 3300, детский 1700 рублей. Новогодний банкет (без алкоголя) с развлекательной программой для детей будет проходить отдельно от взрослых.

Еще один вариант отдыха в каникулы - это новогодний тур. Туда входит проживание в гостинице, питание, банкет в новогоднюю ночь, экскурсия в Кунгурскую Ледяную пещеру, подъем на воздушном шаре, катание на лошадях. Стоимость будет зависеть от количества человек и стоимости номера в гостинице. К примеру, семье из 5 человек – 2 взрослых, 3 детей такой отдых за два дня обойдется примерно в 50 000 рублей.

Также в Ледяной пещере все каникулы, со 2 января пройдут экскурсии «В гости к дедушке морозу», стоимость взрослого билета – 1200 рублей, детского – 800 рублей. Экскурсию с лазерным фильмом можно увидеть уже с 1 января, за взрослого придется заплатить 1000 рублей, детский билет – 700 рублей. Праздничная театрализованная экскурсия «Рождественские истории» Только 7 января плановые заходы в 12.30 и 12.50.

Адрес: Кунгурский район, село Филипповка.

Телефон: 8 (800) 700-17-33.

Вид с горы Полюд зимой. Фото: архив "КП"

Зимний Полюд на снегоходах в санях

Известная достопримечательность Прикамья - гора Полюд в Красновишерском районе, прекрасна не только летом, но и зимой. Виды с нее открываются шикарные. Она находится в 7 км от города Красновишерска, ее высота 527 метров над уровнем моря. Туристические компании организуют увлекательные путешествия на Полюд. В программу входят: транспорт, услуги экскурсовода (путевая экскурсия, экскурсия на Полюде), заброска на Полюд на снегоходах (в санях), туристическая страховка, экскурсия в музей природы заповедника «Вишерский».

Цена: 2935 рублей для взрослого, 2835 рублей для ребенка.

Телефоны: +7(342) 200-96-06 +7(902) 632-85-62