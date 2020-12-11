Коронавирус в Перми, последние новости на 12 декабря 2020 года: в оперштабе Прикамья рассказали, ученики каких классов останутся на дистанте

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 12 декабря 2020 года: в оперативном штабе Прикамья по противодействию коронавирусу рассказали, ученики каких классов останутся на дистанте. А также сообщили, что в новогодние праздники в столице Прикамья из-за COVID-19 частично ограничат движение общественного транспорта.

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 315 новых случаев заражения COVID-19: 92 человека проходят лечение в больницах, 223 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 315 новых инфицированных – 140 мужчин, 166 женщин и 9 детей (пять мальчиков и четыре девочки). Среди тех, кто младше 45 лет – 91 человек, 135 человек в возрасте 45-65, 80 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 24 071, - сообщили в краевом оперштабе по противодействию коронавирусной инфекции. - Ежесуточный прирост больных составил 1,3%, коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01

В настоящий момент в лечебные учреждения края госпитализированы 2028 человек. 102 из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

Коронавирус за сутки унес жизни 17 пациентов, еще 11 инфицированных скончались от сопутствующих заболеваний.

Инфографика: краевой оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции.

В пяти крупных городах края - в Перми, Соликамске, Кунгуре, Березниках и Чайковском - по решению краевого оперативного штаба Пермского края по противодействию коронавирусу сохранят дистанционный режим обучения для учеников с 5 по 8 класса, а также 10 класса с 14 по 25 декабря. Школьники выпускных классов – 9 и 11 – с понедельника будут учиться очно.

В оперштабе решили также частично ограничить движение автобусов и трамваев в новогодние каникулы в краевом центре.

- В этом году в Перми запрещены все массовые гуляния, не будет концертов на эспланаде, поэтому общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать только до 23 часов, - сообщил на заседании правительства министр транспорта Андрей Алякринский. - 1 и 2 января автобусы и трамваи в столице Прикамья будут ходить по воскресному расписанию, на линию выйдет 50 процентов машин.