В Прикамье появилась еще одна современная лыжная база – в селе Култаево

Новая лыжная база в селе Култаево.

У жителей Култаево появилась прекрасная возможность провести с пользой для души и тела в погожие выходные. В селе, расположенном в Пермском районе скоро откроется комфортабельная лыжная база.

Ей смогут воспользоваться и те, кто регулярно занимается лыжным спортом, и все желающие – от мала до велика. Уже в 20-х числах декабря лыжная база примет первых посетителей. Для лыжников будут прокладывать полноценную удобную лыжную трассу.

Новая лыжная база выполнена по современным стандартам. Это – третий по счету такой спортобъект, который был построен в этом году в рамках проекта «Пермский край! Вставай на лыжи!». Достоинство модульных лыжных баз уже оценили лыжники Краснокамска и Кудымкара. Близится к завершению возведение базы для занятий этим зимним видом спорта в Очере.

Новый спортивный объект позволит повысить доступность спортивной инфраструктуры для жителей поселений края. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал необходимость увеличения числа спортобъектов по тем видам спорта, которые пользуются наибольшей популярностью у взрослых и детей .

- Спорт становится доступным для жителей региона не только за счет крупных спорткомплексов, но и благодаря небольшим объектам, а также многофункциональным площадкам, – подчеркивал глава Прикамья. - Поэтому необходимо расширять зону возведения новых объектов, делать их в шаговой доступности для большего числа прикамцев.

Уже к этим выходным на спортбазе в Култаево появится необходимый инвентарь. А снегоход со специальным оборудованием приступит к прокладке лыжни.

- Здесь созданы все условия для тех, кто занимается лыжным спортом или просто пришел покататься на лыжах, - делится впечатлениями директор Дома Спорта Култаевского сельского поселения Сергей Пономарев. – Тут есть удобная раздевалка, шкафчики с ящиками, душевая кабина, туалет и раковина. Мы в свое время могли о таких только мечтать. Тут можно будет подготовиться к катанию, взять лыжи напрокат, отдохнуть после преодоления той или иной дистанции.

На монтаж и подключение к коммунальным сетям новой лыжной базы стоимостью 8 миллионов рублей ушло меньше полугода. Спортобъект был построен в рамках регионального проекта по развитию массового спорта «Пермский край! Вставай на лыжи!».

- Благодаря своей универсальности модельные конструкции лыжных баз позволяют использовать их в территориях, где лыжные гонки популярны у населения, но при этом у жителей нет подходящих условий для занятий лыжным спортом, - объяснила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. - Такие условия помогут привлечь дополнительное количество людей для занятий спортом. Рассчитываем, что новые инфраструктурные возможности позволят нам увеличить число занимающихся лыжным спортом с 22 тысяч, до 40 тысяч к 2025 году.

Напомним, оборудование новых спортивных объектов в Прикамье проводится также в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Всего в этом году на обустройство малых спортивных площадок из федерального бюджета Пермский край получил 25 миллионов рублей. На эти средства будут обустроены площадки для ГТО в 9 муниципальных образованиях региона. Дополнительно на средства Пермского края планируется построить 103 спортивные площадки и 7 межшкольных стадионов.

Согласно нацпроекту, к 2024 году каждый второй житель региона будет регулярно заниматься спортом. До 2021 года на системные программы развития спорта в краевом бюджете предусмотрено более 5,1 миллиарда рублей.