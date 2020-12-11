«Она могла не появиться на свет». Как годовалая Вика из Пермского края борется с тяжелой болезнью

Вике сейчас годик. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Годовалая Вика Шилейкис из города Красновишерска могла бы совсем не появиться на свет. У еще не рожденного ребенка во время обследования врачи обнаружили серьезную патологию - спинномозговую грыжу.

Первая операция в месяц

- Врачи Красновишерска сказали мне - лучше прервать беременность, - вспоминает мама девочки. - Но пермские врачи успокоили: все лечится, рожайте.

Вика родилась на 37 неделе в пермском роддоме, у нее обнаружили редкую патологию - фиксированный спинной мозг – который характеризуется ограничением подвижности спинного мозга в позвоночном канале.

Спустя несколько дней малышку с мамой перевели в областную больницу в отделение нейрохирургии. Когда Вике был месяц, у нее состоялась первая операция по дефиксации спинного мозга.

Но в полтора месяца новая напасть: у девочки начала прогрессировать гидроцефалия - повышенное скопление цереброспинальной жидкости в ликворной системе головного мозга. Вновь операция - по установке шунта, который помогает отводить жидкость.

Шанс встать на ножки есть

На очередном обследовании у Вики обнаружили фиброму в спинном мозге. Операцию сделали в Тюмени. После оперативного вмешательства пошли осложнения на ножки - они стали совсем слабыми. Несмотря на врожденную косолапость и вывих тазобедренных суставов, у Вики есть все шансы пойти своими ножками.

- Вика своей улыбчивостью и жизнерадостностью может заразить любого, кто с ней пообщается! – рассказывает мама. - Когда кто-то встречает Вику, он никогда и не подумает, что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем. Это обычный ребенок. Она обожает мультики, прогулки на свежем воздухе, а еще у нее есть кулинарные способности: она «варит кашку» всем своим родным: двум сестрам, старшему брату, маме с папой.

Последние три месяца выдались для девочки несладкими. Ее стала часто мучать рвота и, наверняка, головные боли.

- Компьютерная томография и рентген выявили, что клапан у шунта не подходит ребенку, - объяснили в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. - Шунт отводит слишком много жидкости из мозга, тем самым осушая его и вызывая плохое самочувствие. Нейрохирурги настоятельно рекомендуют приобрести современный программируемый шунт, который можно настраивать под ребенка и особенности его болезни. Именно поэтому мы открываем сбор на сумму 141 000 рублей - на покупку шунта для такой сильной Вики.

Помочь этой семье можно здесь.